Sajtóinformációk szerint több érdeklődő is van a lila-fehér klub iránt, de mind közül egy amerikai befektetőcsoport lehet az első számú befutó.

A csakfoci.hu információi szerint hamarosan lezárulhatnak a tárgyalások az Újpest FC eladásáról. Értesüléseik szerint visszatérhet a klub korábbi tulajdonosa, aki mögött egy amerikai befektetőcsoport áll.

Ezt egészítik ki a Nemzeti Sport információi, a lap szerint ugyanis az említett cégcsoport mögött az amerikai magyar milliárdos Péterffy Tamás állhat, aki az Interactive Brokers Group alapítója, elnöke és legnagyobb részvényese egyben.

A 78 éves üzletember jelenleg a világ leggazdagabb magyarja, és hazánkban is vannak érdekeltségei.

Mint arról már korábban az Index is írt, Péterffy Tamás, a világ leggazdagabb magyarja hamarosan bankot alapít Magyarországon, az NSO szerint pedig szó van arról, hogy szerepet vállal az Újpest FC labdarúgócsapatának működtetésében.

Ehhez a szálhoz kötődhet az újpesti klub korábbi tulajdonosa, Lukács Ferenc is. A csakfoci.hu emellett egy orosz érdeklődőről is ír, mégpedig egy Magyarországon is kifejezetten aktív, nemzetközi viszonylatban igen tőkeerős család szerepvállalásáról.