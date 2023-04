A nyolc sportágat (atlétika, cheerleading, ultimate frizbi, sakk, tenisz, kosárlabda, futsal, vízilabda) és mintegy ezer sportolót felvonultató, péntektől hétfőig tartó MEFOB FESZT-en félidőben több bajnokot hirdettek. Talán mind közül a legdrámaibb módon a debreceni futsalosok gyűjtötték be az aranyérmet. Miután a döntőt szombaton délután az központi helyszínnek is beillő egyetemi sportcsarnokban, a cheerleading-bajnokság szünetében rendezték, ki lehetett tennie a telt ház táblát.

A döntőben a pécsiek korán vezetést szereztek, majd fegyelmezett védekezésükre alapozva visszazártak saját térfelükre. A debreceniek óriási mezőnyfölényben játszottak, de csak kapufáig jutottak, míg az ellenfél néhány veszélyesnek indult kontrája a rossz befejezés miatt mondott csődöt.

A második felvonásban maradt a debreceni irányítás, de akkor pár a pécsiek is vállalkoztak támadásszövésre. Ennek eredményeként jöttek is a helyzetek: debreceni kapusbravúrok és a kapufa is kellett ahhoz, hogy ne duplázódjon meg a különbség. Az utolsó tíz percre fordulva ismét beszorult azonban a pécsi együttes, mintha fogyott volna a levegő, sűrűbben érkeztek volna a cserék. A kapusbravúrok ott is főszerephez jutottak, de másfél perccel a vége előtt már semmi nem segített nekik: az akkor már vészkapussal támadó debreceniek kiegyenlítettek. A hazaiak lendülete az utolsó percre is kitartott, így a debreceni kapufát két újabb gól követte, a harmadik már üres kapus találat volt a lefújás pillanatában, és egy felszabadításnak szánt rúgásból született.

A lelátóról a debreceni egyetem tanári karából azonnal érkezett a gratuláció a csapat játékosainak és edzőjének, kiegészítésként csupán tömören mindössze annyit fűztek hozzá, hogy ez nagyon izgalmas volt. A győztesek válasza persze nem maradt el: „ez is volt a szándékunk, ennek rendeltük alá a taktikát, hogy majd a végén fordítunk. Neked nem szóltak, hogy fölösleges izgulni?”

A harmadik helyet az ELTE szerezte meg, míg a pécsiek a női torna megnyerésével vigasztalódhattak. Utóbbi szakágban az ELTE végzett másodikként, a TF pedig bronzérmes lett.

Az eredményhirdetésnél a főszervezők, valamint Sterbenz Tamás , a Magyar Testnevelési és Sporttudományi rektora mellett többek között a debreceni egyetem büszkeségei, a fesztivál öt nagykövete közül Baráth Péter válogatott labdarúgó és a többszörös világ- és Európa-bajnok, világjátékok-győztes uszonyos úszó Senánszky Petra segédkezett.

Férfi pólóban Debrecen–Pécs döntőt rendeztek

A vízipólósoknál a férfiaknál ugyancsak debreceni győzelem született, a pécsiek ott is második helyre szorultak – 15–9 volt a finálé végeredménye –, harmadiként a BME zárta a nyolccsapatos viadalt. A női szakágban négycsapatos volt a mezőny, amelynek élén a TF végzett, a szegediek, a pécsiek és az egriek előtt.

Szombaton rendezték az egynapos cheerleading versenyt, amelyben a performance cheer divízióban 13 produkciót láthattak a nézők és hat kategóriában hirdettek végeredményt, míg az akrobatikus elemekre építő cheerleading divízióban 12 csapat négy kategóriában versenyzett.