Az elnökségi ülést követően a MOKSZ közös megegyezéssel megszüntette dr. Vardanjan Gurgen műkorcsolya ágazati sportigazgató megbízatását. A műkorcsolya ágazat új vezetőjének személyéről az elnökség a közeljövőben dönt

– írja a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség csütörtök reggeli közleményében.

A szerda esti gyűlésen a MOKSZ elnöksége továbbá megállapította azt is, hogy a műkorcsolya és a gyorskorcsolya szakágban is biztató eredményeket értünk el, olyan nehézségek ellenére is, mint a Liu-testvérek távozása, a jégpályák átmeneti bezárása, vagy a felkészülési/versenyeztetési költségek emelkedése.

A pontozásos műkorcsolyában érdekelt versenyzők és szülők már hónapok óta követelik, hogy a MOKSZ vezetése vonja meg a bizalmat a műkorcsolya örmény származású ágazati sportigazgatójától, Gurgen Vardarjantól. A sportsajtóban egyre több kritikus írás jelent meg az örmény származású, de 1989 óta Magyarországon tevékenykedő, a magyar jégtánc és műkorcsolya szakágakat 2018 óta vezető Vardanjan Gurgenről, aki volt feleségével, Jeranjak Ipakjana szövetségi kapitánnyal egyes beszámolók szerint gyakorlatilag kiszolgáltatta a sportágat az oroszoknak. A hazai műkorcsolya helyzetéről korábban az Index is írt.

A honosítások mára oda vezettek, hogy a közelmúltban – Láng Júlia kivételétől eltekintve – csak orosz származású sportolók kaptak lehetőséget arra, hogy a nemzetközi versenyeken Magyarországot képviseljék. Ugyanakkor az eredmények alapján, illetve a műkorcsolya magyar származású érdekeltjei szerint sem a legjobb, legeredményesebb orosz versenyzők kapnak magyar címeres mezt. Az orosz műkorcsolyázók és jégtáncosok az orosz–ukrán háború kirobbanását követően kerültek lépéskényszerbe, mert a Nemzetközi Korcsolyázószövetség 2022 márciusában felfüggesztette az oroszok és a beloruszok nemzetközi versenyzési jogát.

A honosított orosz sportolók reprezentálása a nemzetközi versenyeken nem kizárólag magyar sajátosság, több országban van példa hasonlóra. Az utóbbi időben már az MTVA sportcsatornája is meglehetősen kritikus összeállítást közölt a Vardarjan, Ipakjana, Sebestyén hármas fogatról. A közszolgálati csatornán a politikai vezetés jóváhagyása nélkül ilyen kritikus anyag valószínűleg nem jelenhetett volna meg.