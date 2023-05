Arról már korábban is beszámoltunk, hogy a Paris Saint-Germain labdarúgócsapata két hétre felfüggesztette Lionel Messit, mert a klub engedélye nélkül utazott el két napra Szaúd-Arábiába. A klub belső vizsgálatot indított az argentin játékos ellen. A történtekről most a világklasszis argentin játékos is elmondta a véleményét.

Azok után, ami történt, el akartam készíteni ezt a videót. Először is: bocsánatot szeretnék kérni a csapattársaimtól és a klubtól. Őszintén azt hittem, hogy a meccs után szabadnapunk van, ahogy a korábbi hetekben is. A Szaúd-arábiai utamat előre megszerveztük, és már nem tudtam lemondani. Sajnálom, amit tettem, és várom, hogyan dönt a klub

– mondta Lionel Messi a történtekről Instagram-sztorijában.

Lionel Messi hétfő reggel utazott Szaúd-Arábiába, nem jelent meg a csapat edzésén, csapatától erre nem kapott engedélyt. A L'Équipe sportlap beszámolója szerint a klubon belül ezzel kiverte a biztosítékot: előbb a játékosok kezdtek el találgatni a hollétéről, majd a vezetőség is feszült telefonálgatásba kezdett.

Messi szerződése június 30-án jár le a PSG-nél, Szaúd-Arábiába tett utazása pedig olyan hírek közepette látott napvilágot, miszerint a 35 éves aranylabdás játékos nem marad a párizsi klubnál – írja a CNN.

(Borítókép: Lionel Messi a Paris Saint-Germain és az FC Lorient Ligue 1 mérkőzésen a Parc des Princes-ben 2023. április 30-án. Fotó: Sebastian Frej / MB Media / Getty Images)