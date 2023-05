Ecseki és Szudi Euróba-bajnoki bronzérmes kettősét a 13. helyen emelték ki, az egység a nyitófordulóban aratott 3:2-es győzelem után egy 3:0-s diadallal lépett tovább a 16 közé. Nyolcaddöntős ellenfele, a Puerto Ricó-i Daniel Gonzalez, Brian Afanador páros hajszálpontosan ugyanilyen utat járt be, de a világranglistás helyezés alapján egyértelműen a magyar duó volt a mérkőzés esélyese.

Ecsekiék villámrajtot vettek a nyolcaddöntőben, az első öt pontot ők szerezték, s ugyan ezután az ellenfél is megérkezett a meccsbe, viszonylag könnyedén hozták az első szettet. A második játszma már szorosabban alakult, a magyaroknak hátrányból kellett fordítaniuk, 7:5-ös vezetésüknél pedig időt kért a rivális. Ez azonban nem használt, s az újabb szettgyőzelemmel Szudiék karnyújtásnyira kerültek a negyeddöntőtől.

A harmadik felvonásban végig a magyarok vezettek, előbb 5:2-re, majd 10:6-ra, s a második mérkőzéslabdájukat kihasználva fogadhatták a Puerto Ricó-iak gratulációját.

A csütörtöki durbani negyeddöntőben az előző vb ezüstérmese, a második helyen kiemelt dél-koreai Dzsang Vu Dzsin és Lim Dzsong Hun lesz Szudiék riválisa.

Ismertük az ellenfelet, az egyik versenyen már játszottunk velük egy nehéz mérkőzést, most is erre készültünk, de nagyon örülünk, hogy ilyen sima lett a vége és hogy ilyen jó játékkal sikerült nyernünk. Kicsit izgultunk előtte. Tegnap szabadnapunk volt, ami nem jött jól, mert az előző fordulóban nagyon jó játékkal tudtunk nyerni a brazilok ellen, úgyhogy jobb lett volna már kedden folytatni. Ezzel együtt úgy készültünk, mint máskor, és szerintem az elején nem is érződött a játékunkon az izgulás. Aztán pedig a jó kezdés után végig tudtuk vinni, amit elterveztünk. Következő ellenfelünk a világ egyik legjobb párosa, borzasztó nehéz lesz ellenük. Még soha nem játszottunk velük, talán ez kedvezhet nekünk egy kicsit, de nagyon nehéz mérkőzésre készülünk