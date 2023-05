Nagyon erős mentőcsapat indult el a szerdán a Mount Everesten eltűnt Suhajda Szilárd felkutatására – írja az Explorersweb hegymászással foglalkozó szakportál. Hozzáteszik: realisztikusan szinte nulla százalék az esélye annak, hogy élve megtalálják, de csodák már korábban is történtek, halvány reménysugár most is pislákol.

Olyan időszakokban is voltak sikeres mentések, amikor a mászók és mentőcsapatok rendelkezésére álló technika és felszerelések jóval kezdetlegesebbek voltak. Az Everesten 1996-ban vezettek sikeres mentőmissziót Beck Weathersért, az Andokban található Siula Grandén 1985-ben mentették sikeresen Joe Simpsont.

Az Annapurnán nemrégiben egy indiai mászót találtak meg három nap után. Akkor a híradások csodaként emlegették, hogy ennyi idő után sikerült a mentőakció. Hasonló csodában bízhatunk most Suhajda Szilárd esetében.

A Suhajda Szilárdért elindult mentőcsapat az egyik legjobb Nepálban az Explorersweb beszámolója szerint – ez összecseng azzal, amit korábban a magyar hegymászó itthoni stábja is kommunikált.

A helikopter – amely megpróbált minél magasabbra repülni, hogy lokalizálhassa a magyar hegymászót – pilótája Simone Moro, a hegyre pedig elindult Gelje, Mikel – aki nemrégiben hajtott végre egy sikeres mentőakciót a Dhaulagirin – és egy meg nem nevezett serpa. A mentőcsapat mindhárom tagja pótlólagos oxigénnel vágott neki az akciónak, cikkünk publikálása idején már közel lehettek a Hillary-lépcsőhöz, ami Suhajda Szilárd utolsó ismert tartózkodási helye volt.

Az egyik serpa nemrég hajtott végre egy sikeres mentést az Everesten

Gelje serpa épp a múlt héten hajtott végre egy sikeres mentőakciót a Mount Everesten. Egy csoporttal indult neki a csúcstámadásnak, amikor egy hóban fekvő, elhagyatott hegymászóval találkozott, aki nem volt túl jó állapotban. Gelje a közösségi oldalán azt írta:

Úgy döntöttem, megszakítom a klienseimmel a csúcstámadást, így le tudtam segíteni a hegyről azt a mászót, aki segítség nélkül nem élte volna túl. Levittem a IV-es táborba, ahol egy mentőcsapat átvette

– írta Gelje, aki videón is megmutatta a mentést.

A helikopter azt próbálja lokalizálni, hogy Suhajda Szilárd ugyanazon a helyen tartózkodik-e még, ahol legutóbb látták. A beszámolók szerint a Hillary-lépcsőtől nem messze, egy sziklán feküdt a magyar hegymászó, életjeleket láttak rajta, de nem volt jó állapotban. Agyi ödéma és fagyási sérülések is jelentkezhettek nála.

Ahogy azt megírtuk, Suhajda Szilárd itthoni stábja arról számolt be, hogy megtalálták a magyar hegymászót, de nem volt olyan állapotban, hogy segítsenek rajta.

Az Imagine Nepal ügynökség vezetője, Mingma megerősítette az explorerswebnek, hogy valóban látták Suhajdát csapata tagjai.

A csapat kettévált, az egyik fele (két kliens négy serpával) csúcstámadást kezdett a reggeli órákban, a másik fele egy 60 éves kínai nővel indult el a csúcs felé, ám a Hillary-lépcsőtől tovább nem jutottak, visszafordultak. Ekkor és ezen a környéken látták Suhajdát.

Messze letért az útról, és rossz állapotban volt

– ezt mondták a kínai nővel visszaforduló serpák a nepáli ügynökség vezetőjének Suhajdával kapcsolatban.

Soha nem volt még ilyen hideg a Mount Everesten

A Mingma által vezetett ügynökséget bízták meg azzal, hogy javítsa meg a köteleket a II-es tábor és a csúcs között. Az Imagine Nepal idén áprilisban három dolgozóját is elveszítette a munkálatok alatt egy tragikus balesetben. Mingma az Explorerswebnek elmondta: ilyen zord időjárással még nem találkozott az Everesten.

Nem ez volt az éve annak, hogy valaki pótlólagos oxigén nélkül megmássza az Everestet. Rendkívül hideg van. El sem tudják képzelni, hány kliensünk és serpa szenvedett fagyási sérüléseket idén, és mentőakcióból is túl sok volt. Sosem tapasztaltam még ilyen hideget az Everesten, ráadásul a szél is erősebb volt, mint amit az előrejelzések mutattak

– fogalmazott az Imagine Nepal vezetője.

(Borítókép: Paula Bronstein / Getty Images)