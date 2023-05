Az egész ország megrendült Suhajda Szilárd eltűnése miatt

Nem találta meg Suhajda Szilárdot a mentőcsapat, a keresést befejezték, az eltelt időt, időjárási és terepviszonyokat figyelembe véve semmilyen további esélye nincs annak, hogy a hegymászót életben találják.

A hegymászó eltűnése megrázta az embereket, a közösségi médiában már búcsúznak a sportolótól.

Csisztu Zsuzsa arról írt, hogy családjával imádkoznak Suhajda Szilárdért, a hegymászó egyik rajongója pedig a következőket írta közösségi oldalán:

Jászberényi Sándor újságíró Federico García Lorca A lelke távol című versével búcsúzott Suhajda Szilárdtól.

„Befejezték Suhajda Szilárd keresését. Bátor ember volt, a családja büszke lehet rá, és minden magyar is. Egy volt ebből a népből, aki nem futamodott meg. Elbukni nem szégyen. A próbálkozás hiánya az. Ideteszem García Lorca versének részletét Nagy László fordításában, mert ezerszer többet mond bárminél, amit írnék” – írta a haditudósító.

Búcsúzó és a család felé részvétet nyilvánító kommentek ezreit olvashatjuk, Torres Dani énekes például azt írja, hogy megrendült a hegymászó eltűnése miatt, és együttérez a családdal, „bár ismerhettem volna” – fogalmazott a Megasztár által ismertté vált zenész.

– írja egy másik kommentelő. A hegymászótól búcsúzók közül többen kiemelik a serpák fantasztikus teljesítményét is.

Neszmélyi Emil hegymászó, aki 2016-ban járt először a világ tetején, szívszorító sorokat írt barátja eltűnéséről:

Szia, Szilárd! Most nem tudom, mit írjak, eddig sem tudtam. Úgy volt, hogy ez is sikerül, mint amikor a K2-t is behúztad, első magyarként. Emlékszel, amikor egy éve az Everest alaptáborában álmodoztunk? Aztán nekem sikerült az Everest, Neked pedig a Lhoce. Te palack nélkül értél föl, amire kevesen képesek, és amit mindenki csodált. Az asztmám miatt mindig biztattál. Emlékszem, adtál nekem csabait, sokat, mert nem bírtam már a helyi ételeket. De jó volt hazait enni annyi hét után! Most is látom, ahogy a rád jellemző törődéssel szeleteled nekem. A számban érzem az ízét még most is. Fontosak ezek az apróságok. Nagyon sokat beszélgettünk az otthoniakról és az idei tervekről is. Én a Déli-sark-expedícióról, Te pedig tudtad, hogy visszatérsz az Everestre. Most ott vagy fönt, örökre, valahol közel a legmagasabb csúcshoz, és már nem számít a hideg sem. Emlékszel? Tettem egy ígéretet erre az esetre... meglesz. Te soha nem mondtál rosszat senkiről, nem bántottál senkit. Majd mondanak és írnak sok mindent, ami minket nem érdekel. Kivéve, ha egyvalakit próbálnak bántani. Azt nem fogom engedni... pont, ahogy megígértem. És köszönöm a csabait. Ég Veled, Sporttársam!