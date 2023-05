Suhajda Szilárd közösségi oldalán péntek késő este újabb bejegyzés jelent meg, szerettei továbbra is várják a híreket a magyar hegymászóról, ez azonban lehet, hogy 12, de akár 24 órába is beletelhet. Annyi biztos, a serpák jelenleg is úton vannak a Hillary-lépcső irányába, ahol utoljára látták Suhajdát.