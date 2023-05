Kizárólag a tanulmányaival összefüggő oka van annak, hogy Gulyás Michelle, a legjobb magyar öttusázónő, az UTE világbajnoki ezüst- és Európa-bajnoki bronzérmes sportolója nem méreti meg magát az ankarai világkupadöntőn, pedig az eddig megszerzett pontszámai alapján ott lenne a helye a május 31-én kezdődő erőpróbán. Ahol első vagy második helyezettként egy csapásra eldönthetné az olimpiai indulás még nyitott kérdését.

Találgatásra semmi ok, ugyanis a 22 esztendős öttusázó a tavalyi harmadik helye után azért engedte el az idei törökországi szereplését, mert a rá jellemző szorgalommal és szívósággal ezekben a napokban az egyetemi tanulmányai finisére fókuszál. Már csak azért is, hogy aztán színötös eredményekkel köszönhessen el a Közszolgálati Egyetemtől, ahol a bűnügyi szakirányt választotta.

Le a kalappal Michelle előtt, mert a szakdolgozatát a legjobb osztályzatot kiérdemelve védte meg, ahogy a három államvizsgája közül az elsőre is ötöst kapott. Még kettő a legjobból, és máris megvan a kitűnő…

Itt is hajt, ott is hajt

„Nem a napokban, hanem már hónapokkal ezelőtt döntöttünk úgy, hogy a világkupadöntőt idén be kell áldozni, mert Michelle a szakdolgozatát csak így tudja megírni, az államvizsgáit pedig olyan eredménnyel letenni, ahogy azt szeretné. Nála a mérce mindig magasan áll, ahogy a pályán eltökélten rendre az első helyet célozza meg, úgy a tanulmányi évei alatt is csak a jelesekkel volt igazán elégedett. Itt is hajt, ott is hajt, nehezen tudom lebeszélni az éjszakába nyúló tanulásról, pedig annak a hatása másnap megérződhet az edzések eredményességében, szóval nem szabad túllőni a célon” – nyilatkozta az SzPress Hírszolgálatnak Tibolya Péter, az UTE öttusaszakosztályának vezetője, aki Michelle felkészítésében koordinációs edzőként vesz részt. – Mindketten örültünk volna, ha az ankarai döntő nem marad ki az életéből, de a távolmaradására csak azt tudom mondani, hogy ez most az igazolt hiányzás tipikus esete.”

Gulyás Michelle, aki a klubedzőivel egyetértésben egyelőre csak a lovaglást is magában foglaló, de elképesztően felgyorsított öttusát tekinti kihívásnak, úgy tesz, mintha a lovaglást a párizsi olimpia után kiszorító akadályverseny nem is létezne. Az évet kis híján győztes mesterhármassal kezdte, miután megnyerte a hazai rendezésű fedett pályás viadalt és a világkupa-sorozat kairói versenyét, idehaza a mindig rangos és most minden magyar válogatottat felvonultató újabb vk-erőpróbát második helyezettként zárta.

Már Krakkóból is eljuthat Párizsba

„Michelle elé nem állíthat átvihetetlen akadályt az olimpiai kvóta megszerzése, vezeti a világranglistát, és reményeink szerint csak a júniusi krakkói Európa-bajnokságig kell várnia arra, hogy zöld jelzést kapjon a Párizs felé vezető úton, de szerencsére más lehetőségek is feltárulhatnak előtte – folytatta Tibolya Péter. – Az Eb-n az kell, hogy bekerüljön a legjobb nyolc versenyző közé, és ő legyen a legjobb helyet elfoglaló magyar öttusázónő, de, mint mondtam, a csatát nem feltétlenül Krakkóban kell megnyerni. Most, egy kisebb kiengedés után könnyebb alapozás következik középpontban a fizikai számokkal, a futással és az úszással, aztán izzítani kezdjük a »hajtóművet«, hogy kellő időben minden a helyén legyen. Ami viszont már most is örvendetes, az a kiegyensúlyozottan jó vívása, a legkevésbé sem ingadozó formával.”

Gulyás Michelle és a mestere persze azt szeretné, hogy az olimpiai indulás kérdése már az Európa-bajnokságon eldőljön, ettől függetlenül az augusztusi angliai világbajnokságra is olyan formát és helyezést terveznek, ami megerősíti a magyar ranglistavezető helyét a világ legjobbjainak a társaságában. Könnyíti Michelle dolgát, hogy addigra régen túl lesz az egyetemi tanulmányain és az államvizsgáin, az viszont még nem dőlt el, hogy mikor kezdi el a hivatásszerű munkáját a 23. életévét idén októberben betöltő Gulyás nyomozó, aki jövőre, a párizsi olimpián szeretné azt a célját megvalósítani, amiben Tokióban egy nem igazán együttműködő hátas akadályozta meg.