Kollár Lajos a Heves vármegyei hírportál kérdésére felidézte, hogy októberben Mátraházán találkozott Suhajda Szilárddal, amikor figyelmeztette, hogy az erős és jó mászó az, aki vissza tud fordulni.

„Nem rajongtam az ötletért, hogy oxigénpalack nélkül, egyedül nekiinduljon Szilárd. Meg is mondtam neki októberben, hozzátéve, hogy bár ő egy felkészült hegymászó, jó állóképességgel, az Everest extra magassága, a rengeteg mászó jelenléte és a lassúság »megeszi az embert«

A halálzónában nem lehet még egy kicsit menni előre. Ha idő van, vissza kell fordulni!

– fogalmazott a heol.hu-nak Kollár Lajos, aki hozzátette, hogy ezzel együtt megérti Suhajda Szilárd döntését, mivel hihetetlen mentális erő kell ahhoz, hogy valaki meghozza azt a döntést, hogy visszafordul, amikor karnyújtásnyira van a céltól.

A lényeg az, hogy Szilárdnak szerdán, nepáli idő szerint délben vissza kellett volna fordulnia.

– összegezte.

Már szerdán is kevés esély volt, hogy élve megtalálják Suhajda Szilárdot

Véleménye szerint Suhajda Szilárd azután, hogy szerdán nem fordult vissza, versenyt futott az idővel, mert a halálzónában „nincs az a hihetetlen emberi állóképesség”, amivel ennyi időt túl lehet élni. Kollár Lajos már egy csütörtök délutáni interjúban is úgy nyilatkozott, hogy amennyiben Suhajda Szilárd pár órán belül nem jelentkezik, akkor csoda kellene ahhoz, hogy élve kerüljön elő.

Mostani nyilatkozatában arra is kitért, a keresők elindítása szükséges volt, és ő is megtette volna, még akkor is, ha kevés esélye volt annak, hogy élve megtalálják Suhajda Szilárdot. „A Mount Everest nem olyan, mintha az Astorián lenne rosszul valaki, és hívna egy mentőt. Oda, ahol neki nyoma veszett, nem könnyű, de legalábbis hosszadalmas feljutni. A serpák ismerik a hegyet, tudják, a saját életüket is menteniük kell ilyenkor″ – tette hozzá Kollár Lajos a szombat délután publikált interjúban.

Végül azt is hozzátette: amikor hallotta, hogy Szilárd szerdán nem indult el lefelé, akkor sajnos már sejtette, hogy nagy baj lehet.

Feladták Suhajda Szilárd keresését

Ahogy az Index korábban beszámolt róla, szombaton érkezett a hír, hogy nem találta meg Suhajda Szilárdot a mentőcsapat, így befejezték a keresését. A döntést az eltelt időre és időjárási és terepviszonyokra hivatkozva hozták meg, mivel úgy gondolták semmilyen további esélye nincs annak, hogy a hegymászót életben találják.

Suhajda Szilárd legutóbb szerda délelőtt adott magáról életjelet műholdas telefonon, nagyjából 8700 méteres magasságból: azt mondta, három-négy óra múlva elérheti a csúcsot. A Hillary-lépcső magasságában érkezett utoljára jel a nyomkövetőjéről, ez volt az utolsó lokáció, ahonnan pozíciója még érzékelhető volt.

Hosszas keresés után végül csütörtök este érkezett a hír, miszerint egy másik expedíció tagjai megtalálták őt a Hillary-lépcsőnél, 8780 méteres magasságban, de nem tudtak segíteni rajta (hogy miért, arról itt írtunk bővebben). Ezt követően felvették a kapcsolatot az alaptábori hátteret biztosító nepáli ügynökséggel, és elindult egy helikopter, valamint három serpa Suhajda megkeresésére.

Csaknem napra pontosan 10 évvel ezelőtt halt meg Erőss Zsolt és fiatal társa, Kiss Péter a világ harmadik legmagasabb hegycsúcsának közelében.

