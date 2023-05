Több mint egymilliárd forint feletti nyereséget tudhat magáénak az FTC labdarúgócsapata. A labdarúgóklub növelte jegyárbevételeit, miközben a pénzdíjak is nőttek 2022-ben. Bérekre 9 milliárd forintot költött a csapat.

Az FTC Labdarúgó Zrt. nyeresége 1,3 milliárd forint volt 2022-ben. Ha hihetünk a számoknak, akkor pénzügyi értelemben a tavalyi év volt a klub történetének második legsikeresebb éve. 2020-ban még ennél is sikeresebb évet zártak, igaz, akkor a Bajnokok Ligája-részvétel után is szép summát zsebelhettek be.

Jegyárbevételekből, játékoseladásokból, a klub termékeinek értékesítéséből a 2021-es 5,2 milliárd forintról 6,6 milliárdosra nőttek a klub bevételei. Az „egyéb bevételek” nevű sor pedig, ami a fociban azért nagyon fontos, mert a pénzdíjakat itt könyvelik el, 7,3-ról 10,6 milliárd forintra nőttek.

A Fradinál 253 ember dolgozott 2022-ben, az ő fizetéseikre együttvéve 9 milliárd forintot költöttek tavaly, ami azt jelenti, hogy 2,97 millió forintos volt a klubnál az átlagfizetés – írja a Világgazdaság a klub éves beszámolója nyomán.

Idén is a Fradi nyerte a bajnokságot

Az FTC a 2022–2023-as idényben is aranyérmes lett az NB I-ben, a következő szezonban pedig az a cél, hogy az együttes megszerezze sorozatban immár hatodik bajnoki címét, amire még nem volt példa a klub történetében, emellett bejusson a Bajnokok Ligája csoportkörébe.

Orosz Pál, az FTC Labdarúgó Zrt. vezérigazgatója az M1 aktuális csatornának elmondta, hogy a 34. magyar bajnoki cím vasárnap esti, MVM Dome-ban rendezett ünnepségének mottója miért volt „több mint 34”.

Azért több mint 34, mert nagyon régen volt olyan, hogy egymás után öt bajnoki címet nyerjen a Ferencváros, 110 éve utoljára. Olyan meg még soha nem volt, hogy hatot nyerjünk egymás után, úgyhogy most ez a cél

– mondta Orosz Pál.