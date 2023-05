„A kommentelés nagy felelősséggel járó, komoly és szakrális dolog. Vegyük például Suhajda Szilárd esetét, felment a világ legmagasabb hegyére és nem jött le, ezek a tények. Mit tudunk még? Meghalt egy ember és a családja most gyászolja” – mondta Youtube-videójában Pottyondy Edina, aki szerint kommentelők százezrei foglaltak állást a hegymászó története miatt.

Mindenki elkezdett a hegymászáshoz érteni egy olyan országban, ahol egy 1000 méteres domb a legmagasabb pont, és ahol a 235 méteres városi púpot Gellért-hegynek hívjuk

– fogalmazott a videóban Pottyondy Edina, aki szerint maga Suhajda Szilárd sem gondolta, hogy ő nagyszerűbb lenne mint az átlag, csupán jó akart lenni abban, amit csinál. „A legjobb hegymászó akart lenni” – tette hozzá.

Pottyondy azt is leszögezte: „ egy biztos, ha feljutott volna és épségben hazaér, akkor a most őt bírálók is magukénak érezték volna a sikerét, és hősként hordozták volna körbe”.

Bennem, azt hiszem, sosem volt annyi merészség, hogy egy általam tökéletesen ismeretlen világról és magánemberi sorsról ilyen határozott véleményem legyen

– fejtette ki véleményét a videóban.

Kandász Andrea Suhajda Szilárddal álmodott

Kandász Andrea közösségi oldalán írt arról, hogy hegymászófeleségként milyen nehéz időszakot élt meg 2001-ben, amikor már hat hete nem hallott semmit hegymászó férjéről, aki a Milleniumi Magyar Everest Expedíció tagja volt.

6 hete szinte semmit nem hallottam a férjemről... , él? Meghalt? Egy éjjel azt álmodtam, hogy csengetnek az otthonunkban, hajnalban... Kinyitom és ott áll Erőss Zsolti és Gárdos doki... , az expedíció orvosa. Csak néznek rám, némán..., nem szólnak semmit, csak néznek ...együttérzően. Arra ébredtem, hogy hangosan zokogok, mert az a nézés érthetőbb volt minden szónál. Ők a hírvivők! Akkor kommunikáció hijján a csapattársak feladata volt, hogy a családtagoknak intim körülmények között elmeséljék mi történt, hogy vigasztalják, elmondják az utolsó mondatokat, az utolsó élő történéseket és az eltávozás körülményeit

– idézte fel az időszakot Kandász Andrea. A műsorvezető elmesélte közösségi oldalán azt is, hogy a TV2 Tények munkatársaként minden követ megmozgatott, hogy információt szerezzen férjéről.

„Mindeközben éppen emiatt a hegyet hódító amerikai expedíciónál, ahol éppen egy pilóta is mászott, volt egy műholdas telefon, így egy pillanatra kölcsön adták a magyaroknak, így jött a hír, hogy él, 7100-on átment rajta egy lavina es begyulladt a torka, amely végzetes lehet a hegyen, igy leindult, hogy hazahozza az expedícióról általa készített egyedülálló felvételeket . Az érzelmi hullámvasút, a remény es a lemondás iszonyú gyötrő váltakozása itt nyugvó fázisba került. Feleségként boldog voltam. Boldog voltam, hogy él – írja a műsorvezető, aki szerint ebben a pillanatban semmi más nem számított, miközben tudta, hogy férje kisgyermek kora óta meg akarta hódítani a Mount Everestet.

Évtizedeken keresztül rengeteg nagy hegyet mászott sikeresen, hogy az Everest legyen majd a korona. Támogattam ebben, mert pontosan ezért is szerettem bele, mániája, célja volt, flow-t érzett, miközben 50 kilós zsakokkal edzett felfelé, vagy éjszaka futott munka után a Hármashatár-hegyen. Én is követtem és beleszerettem a hegyekbe....Aztán hazajött, nyílt a Ferihegyi cella ajtaja es belépett a férjem, a szerelmem, életem legboldogabb pillanata volt

– tette hozzá Kandász Andrea.

A műsorvezető a posztban megemlékezet Erőss Zsoltról is, aki az esküvői tanújuk volt. „Örökké hiányozni fogsz drága Zsolti!“ Majd azt írta, hogy álmodott Suhajda Szilárddal.

„Azt álmodtam tegnap éjjel, hogy Suhajda Szilárdot megtalálta egy 8000 körüli nomád család es ott ápolják, lábadozik, nincs kommunikáció es majd előjön es azt mondja: »Bocsánat, itt vagyok! köszi, hogy aggódtatok!«

„Persze erre kevés esély van, hiszen 8000 körül semmilyen emberi populáció nem él, de....nem aludtunk az elmúlt napokban, ahogy az ország nagy része , aki drukkolt [...]. Arra kérem az otthonukban ücsörgő negatív kommentelőket a történettel kapcsolatosan megjelenő cikkek alatt, akik legfeljebb a Tescoig másznak el, hogy próbálják elképzelni azt, hogy vannak emberek, akik valami iránt szenvedélyt éreznek, és életcéljuk van és mindezt a családjuk is támogatja, hogy fogadják el, hogy lassan 10 milliárd igazság van, vagy hányan is élünk a földön“ – összegezte gondolatait Kandász Andrea, aki szerint most bűn bántani a hegymászókat.