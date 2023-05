Futball-láz kerítette hatalmába Budapestet, azonban a város számtalan pontján összetűzésbe kerültek egymással a szurkolók. Az egyik belvárosi étterem előtt tányérokkal és poharakkal dobálták egymást, amelyben a ferencvárosi ultrák is tevékenyen részt vettek.

A város több pontján is összetűzésbe kerültek a Sevilla és az AS Roma szurkolói. Verekedés tört ki az Egressy úton. A mérkőzés miatt elrendelt fokozott ellenőrzés miatt perceken belül a helyszínre érkező rendőrök eddig hét embert állítottak elő.

A VEREKEDÉSBEN HÁRMAN SÉRÜLTEK MEG, KÖZÜLÜK A MENTŐK TOVÁBBI ELLÁTÁSRA EGY OLASZ ÉS EGY SPANYOL ÁLLAMPOLGÁRT VITTEK KÓRHÁZBA – KÖZÖLTÉK.

Csoportosan elkövetett garázdaság miatt indult eljárás az előállított lengyel állampolgárokkal szemben, akiket a Ferenciek terén fogtak el.

Az Ultrasliberi Hungary közösségi oldalán is megjelent egy videó, amelyet a Sportal szúrt ki. Ezen az látható, hogy a Sevilla-szurkolók még poharakat, tányérokat is dobáltak egy belvárosi étterem előtt a rájuk támadó Ferencváros-, Slask Wroclaw-, valamint AS Roma-ultrákra.

A hooligans.cz nevű szurkolói oldal szintén a Facebookra töltött fel videókat, amelyek verekedésekről készültek. Egy kép tanúsága szerint Ferencváros-szurkolók megsebesítettek egy Sevilla-drukkert.