José Mourinho, a Roma labdarúgócsapatának portugál vezetőedzője a vesztes Európa-liga-döntőt követő sajtótájékoztatón még csak visszafogottan, de azért már akkor is érezhető súllyal és kritikával értékelte Anthony Taylor játékvezető teljesítményét, a szerdai összecsapás helyszínéül szolgáló Puskás Aréna garázsban azonban ennél jóval messzebb ment.

A La Gazzetta dello Sport beszámolója szerint – amit átvett a nemzetközi sportsajtó – Mourinho a budapesti létesítmény parkolójában lépett a brit spori felé, és előbb angol, majd egyéb nyelven osztotta meg érzéseit, gondolatait, illetve minősítette a játékvezető esti ténykedését a Sevillával szemben tizenegyespárbajban elbukott találkozó kapcsán.

A portugál szakember – aki húsz év alatt edzői karrierje során hatodik alkalommal jutott nemzetközi kupasorozat döntőjébe, és ott először veszített – nem finomkodott, velős véleményébe pedig sértés is becsúszott:

„Te egy kib.szott szégyen vagy, menj a fenébe!”

Mourinho közben szidalmazta Roberto Rosettit, az európai szövetség (UEFA) játékvezetői bizottságának elnökét is, de maga a szervezet sem vitte el a történteket szárazon.

Manolo Aguilar, a Cadena SER spanyol adó „El Larguero” című műsorában elmondta, Mourinho kiabált cifrábbakat is, amelyeknek célpontja az európai szervezet volt: „A k.rva UEFA, a kib.szott UEFA!”.

Tény: a találkozó érzelmektől túlfűtött volt. Mourinho gyakrabban tartózkodott az edző számára kijelölt területen kívül, mint azon belül. Sőt, olykor az oldalvonal sem állította meg, cipője orrával jó párszor bizony „benézett” a küzdőtérre.

A felfokozott hangulat amúgy is jellemző volt nemcsak a pályán lévőkre, hanem a kispad környékére is. A stábtagok és a cserejátékosok is ezer fokon égtek, valamint éltek együtt a játékkal, a pályán történtekkel. Nem véletlenül kellett több sárga lapot is felmutatni az oldalvonalon túlra, és került sor némi kakaskodásra is.

Mourinho egyebek között azt nehezményezte, hogy Anthony Taylornak több olyan ítélete volt, amely a Romát sújtotta és a Sevillát támogatta. Egyebek között kezezés miatt elmaradt olasz büntetőt is számon kért rajta.

„Intenzív, küzdelmes, lendületes mérkőzés volt, egy spanyolnak tűnő bíróval... Nálunk minden sárga volt, és igazságtalanság, hogy Lamela közben nem kapta meg a második sárgát, pedig kiérdemelte. Ehelyett maradhatott, és a tizenegyespárbajban még az egyik rúgást is elvállalhatta, amit aztán beváltott.”

A párbajról döntő tizenegyesnél Gonzalo Montiel lövése előbb kimaradt, de bírói döntés után újra próbálkozhatott, és az ismétlés során már sikerrel járt. Lezárva ezzel a találkozót és a kupasorozatot.

A Special One a hivatalos sajtótájékoztatón azt emelte ki, hogy büszke vesztes csapatára, amely komolyan vette a feladatot, és mindenét nagy alázattal adta oda a győzelemért.

„Mindannyian másképpen reagálunk ebben a helyzetben. Egyikünk sír, a másikunk nem, de az igazság az, hogy közben mindannyian rendkívül szomorúak vagyunk. Hullafáradtan utazunk vissza Rómába, holtnak érezzük magunkat az igazságtalanság miatt.”

(Borítókép: José Mourinho 2023. május 31-én. Fotó: Isabella Bonotto / Anadolu Agency / Getty Images)