Bebizonyosodtak azok a sajtóhírek, amelyekről korábban beszámoltunk: valóban az RTL kapta meg az UEFA Bajnokok Ligája közvetítési jogait 2024-től.

Az RTL Magyarország közleménye szerint lezárult az UEFA klubsorozatainak magyarországi közvetítési jogaira szóló pályázat a 2024–25-ös, a 2025–26-os és a 2026–27-es szezonokra, ahol az RTL Magyarország nyerte az UEFA Bajnokok Ligája közvetítési jogainak úgynevezett A csomagját.

Ennek értelmében a BL keddi és szerdai játéknapjain is az RTL választhat elsőként, hogy mely mérkőzéseket közvetíti digitálisan vagy lineárisan. Az első választások érvényesek az egyenes kieséses szakaszra is, és ennek megfelelően kizárólagosan az RTL közvetíti majd a 2024/25-ös szezontól kezdődően a BL-döntőt is, mely biztosan az RTL csatornán lesz látható