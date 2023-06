Kedvenc időtöltése ugyan továbbra is a horgászat, de a 112-szeres magyar bajnok úszólegenda Cseh László így is kilátogat majd augusztusban a Nemzeti Atlétikai Központba, hogy megcsodálja az atléták világbajnoki versenyeit, akiket az öt olimpiát megjárt sportember az úszók rokonlelkeinek nevezett.

A Földönkívülit is megszorította

Idén éppen 20 éve, hogy az úszófenomén Cseh László a barcelonai világbajnokságon ezüstérmes lett a 400 méteres vegyesúszásban, amiből máris arra lehetett következtetni, hogy előbb vagy utóbb ő lesz az egyik kihívója a Földönkívülinek. A jóslatok 2008-ban Pekingben be is igazolódtak, amikor az akkor még a Kőbányát képviselő úszót három számban is csak az éremhalmozó és világcsúcsokat sorra döntő Michael Phelps tudta legyőzni, pedig „Lacika” a 200 pillangón, a 200 és a 400 vegyesen is megjavította az Európa-rekordot.

Az öt olimpián hat érmet, négy ezüstöt és két bronzot begyűjtő, előbb 2005-ben, majd 2015-ben vb-arannyal jeleskedő, hazai vizeken pedig 112 bajnoki első hellyel taroló Cseh László, aki 2015 óta nős ember, tavaly júliustól pedig a kis Nalani édesapja, két évvel a visszavonulása után tehát újra egy világbajnokság résztvevője lesz, csak éppen nem úszásban és nem az érmekért csatázó versenyzőként.

Augusztus 20. lesz „Cseh László napja”

„Azt terveztük a feleségemmel, hogy legalább egy versenynapon kilátogatunk a Nemzeti Atlétikai Központba, de a szervezők megelőztek, ugyanis levélben értesítettek arról, hogy díszvendégént számítanak rám a budapesti világbajnokságon. Még nem válaszoltam, de a jövő héten jelentkezni fogok, és mindenképpen ott leszünk Dianával a stadionban. Már csak azt kell eldönteni, hogy a kislányunkat is magunkkal visszük-e. Óvatosak leszünk, mert az a nap, augusztus 20-a, amit kinéztünk magunknak, extrém zajosnak ígérkezik, különösképpen azon szám miatt, ami a legjobban tetszik nekem. Aki ismeri a versenyek menetét, sőt, jegyet is váltott, az tudja, hogy a 100 méteres síkfutásra, és annak az esti döntőjére gondolok” – nyilatkozta az SzPress Hírszolgálatnak Cseh László, Pest vármegye, Balatonalmádi, Kőbánya és Eger díszpolgára, akit azért is elismertek, mert ő volt az olimpiák hatszor is dobogós, de végül aranyérem nélkül maradt versenyzője.

Az atléták és az úszók rokonlelkek

„Még kissrác voltam, amikor elköteleztem magam az úszással, de diákkoromban a kislabdahajításba, a távolugrásba és a 60 méteres síkfutásba is belekóstoltam – folytatta Cseh László, aki a sportolói génjeit az édesapjától, idősb Cseh Lászlótól, a magyar úszósport első junior Európa-bajnokától örökölte. – Sok nagy atlétikai versenyt néztem meg a tévében, ezért merem kimondani, hogy mi, úszók, a másik nagy olimpiai sportág képviselőivel rokonlelkek vagyunk, mert az eredményeinkért tömérdek mennyiségű edzéssel dolgozunk meg. Mindkét sportágban kiemelkedő technikai tudásra, gyorsaságra és állóképességre van szükség, és persze kitartásra, alázatos szorgalomra. A közeg ugyan egészen más, de a befektetett munka mennysége a vízben és parton is összehasonlítható.”

Gyorsaság, ruganyosság, bátorság

„Az atlétikai világbajnokságon tehát a 100 méteren induló sprinterek versengésére vagyok a leginkább kíváncsi, mert a gyorsaságuk és a célba érkezésük látványa lenyűgöző. Kedvelem a távolugrást is, csodálom a versenyzők ruganyosságát, ugyanúgy a rúdugrók elképesztő bátorságát. Tévénézőként is feltűnik, hogy egy deka felesleg sincs rajtuk, bezzeg jómagam sokszor küzdöttem azért, hogy a versenysúlyom megfelelő legyen. Amióta visszavonultam, azt tapasztalom, hogy az étvágyam ugyanakkora maradt, mint amikor még naponta kétszer 2-3 órát edzettem, pedig vissza kellene fognom magamat. Már megpróbálkoztam a napi kocogással is, de nem volt kellő a kitartásom. A sportolás örömét a horgászat adja meg nekem, de a parton ücsörögve nemigen fogynak a kalóriák” – mondta az SzPress Hírszolgálatnak Cseh László, akinek élsportolóként sokszor adatott meg, hogy hazai pályán, hol a Margitszigeten és a Duna Arénában, hol pedig Debrecenben a honfitársai biztatásával mérhesse össze az erejét a külföldi riválisaival.

„A hazai pálya előnye bizonyára az atlétáknak is előnyt jelent, de azért vigyázat ezzel, mert az elvárások terhet is jelenthetnek” – figyelmeztetett az úszólegenda.