Gombamód szaporodnak a mászósport szerelmesei, amit mi sem mutat jobban, hogy idén tavasszal már több mint ezer engedélyt állítottak ki a himalájai csúcsokra törő mászóknak. Ezzel lehet egyenesen arányos az a tény is, hogy a szakértők szerint az idei minden korábbinál halálosabb év lehet a mászósportban. A sok tragikus eset abból is fakadhat, hogy már nemcsak a hivatásos hegymászók, de sok „lelkes amatőr” is mászásra adja a fejét. Ennek köszönhetően a The Himalayan Database kénytelen volt változtatásokat eszközölni, a jövőben már nem kell interjúval igazolniuk a hivatásos hegymászóknak a csúcskísérleteiket.