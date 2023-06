Az elmúlt hétvégén, szombaton és vasárnap került megrendezésre az 55. Mihálkovics Kupa, amely a kevesebb mint négy hét múlva rajtoló Kékszalag egyik fő erőpróbájának számít. A két futamból álló kétnapos viadalon 166 hajóban mintegy 800 vitorlázó a Balaton középső szakaszán, a Kékszalag egyik kiemelten fontos részén tesztelte hajóját, illetve készülhetett versenyhelyzetben.

A ráhangolást segítette az időjárás is, ami teljesen különböző arcát mutatta meg szombaton és vasárnap. Amíg előbbire a változékonyság volt jellemző, addig utóbbira a kiegyensúlyozottan kedvező körülmények.

A verseny főszervezője, Horváth Péter az Index.hu-nak elmondta: szombaton napsütésben, de szélcsendben indult a verseny, majd érkezett egy északi front, amely aztán meghozta a várt szelet, és a nem várt csapadékot… Esőből aztán mindjárt nem is egy, hanem kettő jutott a versenyzőknek. Ezzel szemben vasárnap felhős, borús idő várta a vitorlásokat, amelyek a stabil szélnek kifejezetten tudtak örülni, hiszen az hajótesttől függetlenül ideális haladási sebességet eredményezett, miközben a többtestűek kedvükre „repülhettek”.

„Töretlen lelkesedéssel szervezzük a versenyt 2018 óta, amikor átvettük a rendezést. A kétnapos kupának komoly hagyományai vannak, de valahogy mégis egyre kopott a fénye, fogytak a nevezők, a színre lépésünkkel viszont egy új szemlélet is érkezett, amelynek meglett a kellő hatása. Ennek eredményeként visszatértek a vitorlások, idén már csütörtökön le kellett zárjuk a nevezést, mert megtelt a létszám, amely mellett még biztonságosan tudunk szervezni. Idén 160 darab egytestű és hat darab többtestű hajó volt a mezőnyben, direkt utóbbi hajóosztálynak hoztuk létre a Mihálkovics Speed Race-t. Az a terület, a Balaton középső része, benne az északi és a déli parttal, ahol mi a tradícióknak megfelelően kijelöljük a pályánkat, nagyon fontos része a Kékszalagnak. Ezért aki tud, az szereti saját maga kitapasztalni, hogy milyen itt versenyezni, ugyanis még mindig kevés a Balatonon a megméretés. A Kékszalag legnagyobb esélyesei közé tartozó katamaránok például szinte mindegyike elindult most, illetve csak azok nem voltak ott a mezőnyben, amely csapatnak erre valami egyéb, még a versenyzésnél is fontosabb oka volt”

Horváth Péter hozzátette: a két napon ezúttal is más pályát kellett teljesítenie a mezőnynek. A gyorsabb többtestűekre sebességük miatt hosszabb táv várt, viszont egy időben rajtolhattak – igaz nem egy helyről, hogy ne akadályozzák egymást – és egy vízfelületen siklottak, mint az egytestűek. Döntően persze máshol, de azért az útjaik néha még így is keresztezték egymást...

A Speed Race szombati futamán a Prospex-Delta Team (kormányos: Kaiser Kristóf) nyert magabiztosan, nagy fölénnyel, vasárnap aztán az RSM (k: Vándor Róbert) visszavágott. utóbbi így végül az összetett győzelmet is megszerezte, a versenykiírásban szereplő javuló tendencia miatt.

Vasárnap az első jelig volt szoros a verseny, az addig is élen haladó RSM ugyanis onnantól – kihasználva plusz vízballasztját végig nagyobb sebességi fokozaton haladt – folyamatosan növelte előnyét. A második és a harmadik jel között lényegében már eldőlt a verseny. A Prospex-Delta végig a második helyen tudott haladni, és tartotta maga mögött az egymással a hajrában nagyot csatázó Audax Djangót (k: Petrányi Zoltán), valamint Team Kaálit (k: Virág Flóra). Utóbbinak rövid ideig talán még a második helyre is volt némi esélye, de végül a harmadik pozícióját sem tudta megőrizni. Bár az tényleg pár méteren múlt csupán. A harmadik és negyedik helyhez hasonlóan az ötödik és a hatodik helyen is ugyanaz a csapat végzett szombaton, mint vasárnap: a Triniteam (k: Kreskai György) és a Ribstory (k: Schwarcz Ferenc) ezúttal nem tudott beleszólni az éremcsatába. (Az összes eredményt itt találja meg.)

Horváth Péter kiemelte: a töretlenül fejlődő kupának ezúttal a Szerszámoutlet volt a névadója, és támogatóiknak köszönhetően ezúttal is exkluzív viadalt rendezhettek. A klasszikus egytestű hajók versenyének abszolút győztese, valamint további tizenhárom ranglistaversenyes hajóosztály nyertese egy-egy Pulsar karórát kapott, emellett értékes nyereményekkel és egyedi érmekkel díjazták az egyes kategóriák dobogósait is. A szervezők hagyományaikhoz hűen ezúttal is kiemelt figyelmet fordítottak a körítésre, a minőségi vendéglátásra is. A vízparti szórakoztatást a szponzorok kitelepülése színesítette, míg a programok legnépszerűbb eseményeként a verseny központjában, a balatonföldvári kikötőben szombat este másnap hajnalba nyúló zenés vacsorát rendeztek, vasárnap pedig díjkiosztó zárta a két napot.

„Sok versenyre jellemző, hogy utána azonnal pakolnak és úgy mennek haza a versenyzők, hogy gyakorlatilag csak a vízen integettek oda egymásnak sportbarátként, ellenfélként, mert nem volt alkalmuk arra, hogy két szót váltsanak. Márpedig ez egy olyan közösség, amely egy szenvedélynek hódol, így eleve adott közös a beszédtéma. Amennyiben pedig ez az indulólépés megvan, onnantól kezdve a közösségépítés már gyakorlatilag hozza magát, így a vitorlázáshoz, a versenyhez képest pluszban további marandó élményeket vihetnek haza magukkal, ami szervezőként nekünk is fontos. Az elégedettségük mellett azért is, mert így még nagyobb valószínűséggel jönnek el majd a következő versenyünkre is jövőre, és viszik jó hírünket” – mondta.

Az 55. Kékszalag Raiffeisen Nagydíj idei versenye július hatodikán, 9 órakor Balatonfüredről rajtol, a szervezők mintegy 600 hajóval és 3000 résztvevővel számítanak Európa leghosszabb – majd' 155 kilométeres a táv – és legrégebbi tókerülő vitorlás viadalán.

Az év főversenye előtt közvetlen még egy megméretés vár az egységekre: július első napján a Fehér Szalag GeneralCom Nagydíj.

Ezen gyakorlatilag már minden hajónak el kell indulnia, amely érdemben akar haladni és/vagy küzdeni a Készalagon, de azért még nem feltétlen hozzák ki magukból és hajójukból a maximumot. Legalábbis kevesebb kockázatot vállalnak annak érdekében. Egész évben a fő versenyre készültek és koncentráltak, a rajtig hátralévő idő viszont már rendkívül szűkös, sőt gyakorlatilag esélyük sincs arra, hogy a tönkrement alkatrészeket pótolják, a komolyabb sérüléseket kijavítsák.