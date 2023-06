Nyilvános temetése lesz Szvoboda Bencének

Szvoboda Bence tízszeres magyar és kétszeres cseh bajnok motorversenyző az előző héten, szerdán halt meg, miután pár nappal korábban súlyos sérülést szenvedett egy csehországi motokrosszversenyen.

A motorsportban eltöltött két évtized során számtalanszor bizonyította, hogy Európa legjobbjai közé tartozik. Szorgalma, fegyelmezettsége és alázata révén kitűnő példaképe volt az utánpótlásnak. Halálával súlyos veszteség érte a magyar és nemzetközi motokrossz-szakágat

– írta gyászközleményében a Magyar Motorsport Szövetség.

A fiatal versenyző édesapját most a Borsnak sikerült elérnie. Hosszabb nyilatkozatot a lelkiállapota miatt egyelőre nem akart adni, de a fia temetéséről röviden megszólalt. „A búcsúztató nyilvános lesz, a fiamat koporsóban helyezik végső nyugalomra” – árulta el.

Korábban kiderült, hogy az édesapa a halálos balesetet is végignézte, és Szvoboda Bence édesanyja is Csehországba utazott a történtek után. A versenyző nagymamája azt is elárulta: nem ez az első ilyen tragédia a családban, ugyanis az egyik fia (Szvoboda Bence nagybátyja), aki tízszeres ralikrosszbajnok volt, sok évvel ezelőtt szintén balesetben halt meg.