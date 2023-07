Ahhoz képest, hogy pár nappal korábban még gyenge szeles versenyre készülhettek a vitorlázók, a napok múlásával a várható időjárási előrejelzések változásával módosultak a taktikák és a beállítások is.

Sokáig nem voltak ugyan egyértelmű és egybehangzó meteorológiai előrejelzések, de a Siófoki Meteorológiai Állomás szerda reggeli előrejelzése szerint csütörtök kora reggelén erős, viharos szél várható.

A Kékszalag rendezője és a versenykoordinációs központ ezért 2 órával elhalasztotta a rajtot, mert a vitorlázók zömének nem probléma ugyan a 60 km/órás szél megvitorlázása, de a Balaton minden szegletéből a versenyre igyekvő hajók biztonságos kikötése, a kikötői vendéghelyek hiánya okán ilyen nagy létszámú mezőny számára nem biztosított. A halasztás után így a legtöbb hajó éjszakára maradhat a szokásos biztonságos kikötőhelyén.

Favorit nincs, három fő esélyes viszont van

Holczhauser András, a magyar szövetség főtitkára kiemelte: bár a versenynek nincs favoritja, az mégis biztosra vehető, hogy ezúttal is a katamaránok közül kerül ki az abszolút győztes. Sőt, a friss időjárási előrejelzésekből kiindulva még a Raiffeisen Fifty-Fifty 7:13:21 órás, tavaly felállított csúcsa is megdőlhet.

A főtitkár emlékeztetett az első alkalommal saját erőforrásokból megoldott, viszont a korábbiaknál lényegesen tagoltabb élőképes közvetítésre, ennek kapcsán pedig arra, hogy a mezőnyben az élen haladók mögött is számtalan izgalmas pillanatot és párharcot tartogat a verseny, amelyet mintegy 30 hajóosztályban és értékelési csoportban írnak ki.

„A Kékszalag mindenkié, nemcsak a gyorsaságról és az abszolút győztesről, hanem emellett a sportszerűségről és az elszántságról is szól, hiszen sokan 24–36 óra vitorlázás után sem adják fel, hanem a rendelkezésre álló 48 órás limit lejártáig kint vannak a vízen és küzdenek az elemekkel, saját határaikat és teljesítőképességüket feszegetve.”

A szakértők három hajót emlegetnek, amelyek a dobogó legnagyobb várományosai: a címvédő Fifty-Fifty mellett a szezonban meggyőzően teljesített RSM, valamint a hozzá hasonlóan jól futó Prospex-Delta csapatát.

Józsa Márton, a Fifty-Fifty kormányosa azt emelte ki, hogy fejlesztések miatt megcsúszott ugyan a felkészülésük, majd próbálgattak ugyan az új árbócot, de végül visszatértek a régihez, így most leginkább a csapat rutinjában, valamint a számukra kedvezőbb, közepesre, illetve élénkebbre ígért szélben bízhatnak.

„A legénység régóta együtt dolgozik, a hajót vitorlázzuk. Ismerjük egymást és a hajót, reméljük ez most is elég lesz egy jó eredményhez. Bosszant a dolog, hogy a fejlesztésre sok pénz és energia ment el, amit most ugyan nem tudunk majd kihasználni, de visszük tovább. A tavalyi szereplés alapján idén is jók az esélyeink, a régi rendszer is elég jól működött, főként a várható szélben lehetnek ismét vérmes reményeink.”

Kalocsai Zsolt, az RSM csapatfőnöke – a hajó kétszeres Kékszalag-győztes – elmondta: a szezonban elért kiváló eredményeiktől függetlenül alázatosan készülnek a rajtra, mert a „Kékszalag egy teljesen más verseny”. Kiemelte: hisz a csapatukban, a csapat munkájában, a hajót siketült jól bevitorlázniuk a felkészülés alatt, amely során közel 500 km-t mentek, és különböző széljárásokban is edzettek.

„Nálam azért a nehézségeiktől függetlenül még mindig a Fifty-Fifty a favorit, de ígérem, hogy ott leszünk szorosan a nyomában, és élesen várjuk a lehetőséget, amivel remények szerint majd élni is tudunk. Ütőképesebbek vagyunk, mint korábban, meglátjuk, ez mire lesz elég.”

Kaiser Kristóf, a Prospex-Delta kormányosa kifejtette: nagyon várják a megméretést, és miután a Kékszalagon kívül már az összes többit, a Fehérszalagot és az Ezüstszalagot is begyűjtötték, mindent elkövetnek azért, hogy sikerüljön itt is révbe érniük.

„Voltunk már közel és távol ahhoz, hogy meglegyen, kíváncsian és izgatottan várjuk, idén mire jutunk. Amit viszont már biztosan tudunk: ilyen sokan és konzekvensen még nem készültek vitorlások, voltak vízen legénységek, mint idén. Leszámítva a megcsúszott Fiftyt, amelyre ez idén nem feltétlen igaz, de elmúlt években ők már bőven beletették a munkát. ”

„ Az RSM-hez hasonlóan mi is gyengébb szélre optimalizáltuk a hajót, márpedig jelen állás szerint ez egy közepes, illetve élénk szeles verseny lesz. Élénkebb, mint amit a mezőny jelentős része szeretne. A versenydrukk most éppen ezért kettős, hiszen egy nappal vagyunk a rajt előtt, másrészt viszont most kihívást jelenthet majd az is, hogy a hajót talpon tartsuk, és behozzuk a célba.”

„A Fiftynek megvan az előnye, de sokat dolgoztunk azért, hogy ezt kompenzálni tudjuk. Az erős szél számunkra nem ideális, de volt már hasonlóra példa, aztán tudtunk eredményt hozni. Tavaly estünk-keltünk a Kékszalagon, mégis harmadikok lettünk. Idén a fejlesztések a háttérbe szorultak, és inkább a hajót próbáltuk meg még jobban megismerni, bevitorlázni.”

Balatonfüred képviseletében Hári Lenke alpolgármester elmondta: ezúttal is sok látogatóra számítanak, a kedvükért az utolsó pillanatig is csinosítják, fejlesztik városukat, de ez amúgy a Kékszalagtól függetlenül is jellemző rájuk, „hiszen az soha nem állhat meg”.

„Balatonfüred emblematikus rendezvénye a Kékszalag, amely fogalommá vált, a magyar sport, azon belül a vitorlázás, valamint a Balaton és a város ünnepe. A versenynek köszönhetően nőtt a sportági háttérbázis, akár városunkban is, ami jó a magyar vitorlázásnak és a szövetségnek egyaránt, hiszen így adott a lehetőség, hogy minél több és eredményesebb élsportolót adjunk a magyar sportnak.”

Játékszín a vízen

A verseny támogatói közül Zolnai György, a névadó Raiffeisen Bank vezérigazgatója hangsúlyozta, egy jó üzleti kapcsolat alapja, hogy a felek közös értékeket képviseljenek és mindenben jól járjanak, így elégedettek legyenek, ami a Kékszalag esetében adott. Zakariás Fruzsina, az Audi márkaigazgatója kifejtette: pénteken egy külön sprintversenyt rendeznek, 15–17 óra között a balatonfüredi móló előtt a leggyorsabb katamaránok mérik össze a tudásukat.

Rózsai Rezső, a KPMG magyarországi vezérigazgatója az általuk életre hívott, és 500 ezer forinttal elismert fair play díj kapcsán elmondta: egy-egy versenydöntésnél nem csak azt mérlegelik a versenyzők, hogyan tudnak abból minél jobban kikerülni, hanem arra is figyelnek, hogy másokra vigyázzanak és segítsék egymást, akár riválisként is.

„A tavalyi díjátadó egyik legemlékezetesebb, legmeghatóbb és legemberibb pillanata volt, amikor a díjazott megkapta ezt az elismerést, és az, akin segített, odaugrott hozzá a pódiumon, és megköszönte. Ez is ér annyit, mint a győztesnek járó díj.”

Fegyver Csaba, a Magyar Telekom szenior telekommunikációs szakértőjeként kiemelte: a Balaton teljes területét lefedték 5G-s hálózattal, így végig streamelni tudják a versenyt az 5 motoroscsónak, valamint az azokon elhelyezett kamerák segítségével.

„Földön, vízen és levegőben elérhetővé tesszük a szolgáltatást, ami nemcsak a nézőkhöz, hanem a hajókon a versenyzőkhöz is eljuthat, illetve segítségükre lehet. Nagyszerű dolog, hogy a technika már képes erre és megérkeztünk erre a pontra, bár nekem szent meggyőződésem, hogy igazából még mindig csak kapirgáljuk ezt az egészet.”

Bank Tamás, a Játékszín igazgatója elmondta: „a Játékszín az elmúlt években többször bizonyította, hogy minden akadályt leküzdve gondoskodik a minőségi szórakoztatásról”.

A minőségi időtöltést azonban a színház falain kívül is fontosnak tartjuk. A vitorlázás, akárcsak egy színházi előadás, csapatmunka – ezúttal kipróbáljuk, mire vagyunk képesek a vízen.

A színészek csapatában ott lesz nagy visszatérőként a Balaton és a vitorlázás nagy szerelmese, Szerednyei Béla, továbbá Nagy Sándor, Barabás Kiss Zoltán, valamint a fiatal korában igazolt vitorlázó, Zenthe Ferenc.