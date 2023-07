Ne legyünk álszerények: az Indexen két hete megjelent írás is közrejátszhatott abban, hogy a Magyar Öttusa Szövetség elnöksége szerda este felülbírálta a szakmai bizottság azon döntését, amellyel az idei junior Európa- és magyar bajnok Erdős Ritát kihagyta volna a világbajnoki csapatból. A testület visszaküldte a szakmai bizottsághoz a vb-csapat kijelölését újratárgyalásra, amire jövő héten kerül sor. A legvalószínűbb forgatókönyv: az öt kerettag egy utolsó felmérő keretében megmérkőzik, és a legjobb négy utazik Litvániába.

Pár nappal azok után, hogy Erdős Rita, a Trion SC öttusázója Isztambulban megvédte junior Európa-bajnoki címét (plusz bónuszként csapatban is kontinensbajnok lett), június végén összeült a magyar szövetség szakmai bizottsága, és javaslatot tett az elnökségnek a szeptember 12-én kezdődő litvániai (Druskininkai) junior világbajnokságon részt vevő magyar női csapat összetételére.

A testület – miután többen el sem jöttek a szavazásra, megint mások, beleértve Martinek János szövetségi kapitányt, tartózkodtak a voksolástól – kihagyta a toronymagas favoritot, a messze legjobb magyart, Erdőst, és Dulai Kingát, Gyugyi Laurát, Tóth Dorkát, valamint Dobronyi Dorinát javasolta a vb-csapatba.

A döntés háttere: Erdős tavasszal sérült volt, több válogatón nem tudott részt venni, amelyiken pedig indult, félig sérülten nem volt képes jól szerepelni, csak ötödik lett összesítésben a fent nevezett négy öttusázó mögött. Később azonban, miután meggyógyult, öt hét alatt felszívta magát, és Dobronyi és edzője, Geleta Balázs átadta neki az Eb-indulás jogát cserébe azért, hogy a vb-n „Dorisz" szerepelhessen.

Ekkor még senki sem sejtette, hogy Erdős, háta mögött a rövidke felkészüléssel, megnyeri az Európa-bajnokságot. De megnyerte, és ezzel új helyzetet teremtett: bár papíron Dobronyinak kell indulnia a világbajnokságon, ki lenne az az őrült, aki kihagyná a végső győzelemre is esélyes, a tavalyi junior vb-n ezüstérmes Erdőst?!

Természetesen beindult a Trion SC edzői duója, Burcsa Szabolcs és Czink György, minden követ megmozgattak védencük érdekében. Az Index pedig megszólaltatta Simicskó Istvánt, a magyar szövetség elnökét, aki egyfelől elismerte, hogy Dobronyinak, úgymond, jár a vb-indulás, másfelől viszont a sportszakmai érvek Erdős mellett szólnak. (Az isztambuli Eb-n az 1401 ponttal győztes győztes Erdős mögött Dulai 1342 ponttal ötödik, Gyugyi 1301-gyel tizedik, Tóth 1049-cel 30. lett a 32-es mezőnyben.)

Nem sokkal később lebonyolították a junior magyar bajnokságot is, amelyen Erdős simán győzött, Tóth 6., Gyugyi 7., Dobronyi 10. lett. Ha még szükség lett volna bizonyítékra, hogy ki a legjobb magyar juniorkorú öttusázó, akkor íme, itt a bizonyság.

Ezek után ült össze szerda este a Magyar Öttusa Szövetség elnöksége, hogy elbírálja a szakmai bizottság ajánlását a vb-csapat összetételére. Amit sejteni lehetett, az megtörtént: a grémium hosszas és éles hangú vita után visszautalta az ügyet a szakmai bizottságnak, hogy vizsgálják meg újra, esetleg bírálják felül korábbi döntésüket, amellyel Erdőst kihagyták a vb-csapatból.

Egyszersmind javasolták, hogy tartsanak még egy felmérő versenyt Erdős, Dulai, Gyugyi, Tóth és Dobronyi részvételével, és az a négy öttusázó indulhasson a litvániai vb-n szeptemberben, akik az 1–4. helyen végeznek.

A labda most újból a szakmai bizottság térfelén pattog...

Nincs könnyű helyzetben az újságíró, amikor ítéletet kell formálnia. Kétségtelen, Geleta és Dobronyi részéről nagyvonalú gesztus volt az Eb-indulás átengedése Erdősnek a vb-részvétel fejében. Ugyanakkor az is látszik, hogy a sportág vezérkara (elnöke) nem szívesen mondana le egy biztosnak tűnő (arany)éremről.

Ami biztos: úgy rossz a jelenlegi válogatási szisztéma, ahogy van.

Lehetetlen állapot, hogy áprilisra eldől, kik kerülhetnek be abba a világbajnoki csapatba, amely csak szeptember közepén versenyez. Négy és fél hónappal a döntés megszületése után! Ennyi idő alatt drasztikus formajavulások és -romlások következhetnek be, teljesen átrendeződhet az erősorrend, a sérültek felépülhetnek, az egészségesek megsérülhetnek, ad absurdum még – hölgyekről lévén szó – teherbe is eshetnek.