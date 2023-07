A sűrű program okozta fáradtságról és a szokványostól eltérő felkészülésről beszéltek többen is, vívók, szakvezetők a szombaton kezdődő világbajnokság előtti, a sajtó számára nyílt szerdai edzésen.

A 2019-ben világbajnok, 2021-ben olimpiai ezüstérmes Siklósi Gergely az MTI-nek kiemelte, hogy a krakkói központú Európa Játékokon, szűk három hete nyert csapataranyérem feldobta a férfi párbajtőrözőket, és jól érzik magukat.

Hosszú szezon van mögöttünk, ezért néha fáradtak, stresszesek vagyunk, ebből az állapotból kis pihenőkkel sikerül kizökkennünk. Most, a végén már kevesebbet vívunk, közben pedig mindenki otthon, passzív, minőségi pihenéssel, egyedül tölti az időt

– mondta.

Dancsházy-Nagy Tamás szakági vezetőedző is kitért rá, hogy sok munkával telt az utóbbi időszak, az Európa Játékok után nem volt idő hosszabb feltöltődésre.

„Egy nap pihenőjük volt a fiúknak ruhamosásra, csomagcserére, és jöttek az edzőtáborok, Hódmezővásárhely, Tata és most Budapest. Jó a hangulat, az aranyérem feldobta a fiúkat, de már mindenki az utolsó tartalékait mozgósítja. Persze így vannak ezzel az ellenfelek is” – vélekedett.

A vívók számára eredetileg az Európa Játékok versenyei lettek volna az Európa-bajnoki küzdelmek, de a lengyelek az oroszokat és fehéroroszokat nem engedték be, emiatt csak a csapatviadalok számítottak Eb-nek, amelyben amúgy sem lehettek volna ott az oroszok és a fehéroroszok. Június közepén így háromnapos egyéni Eb-re került sor Plovdivban. Egy héttel később kezdődtek az EJ vívóversenyei Krakkóban, és azok zárultával három hetük maradt a sportág képviselőinek a vb-felkészülésre.

Decsi Tamás a férfi kardcsapat EJ-n elért negyedik helyét illetően úgy fogalmazott a Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnokban, hogy nem nevezné ezt kisiklásnak.

A kvalifikáció miatt a cél a négy közé kerülés volt, azt teljesítettük, még ha nem is nyertük meg az utóbbi időben megszokott érmet. A vb-n is a legjobb négybe jutás lesz a cél, persze nagyon szeretnénk dobogóra állni. A négy közé kerülés megnyugtató lenne, azzal szinte kezünkben lenne a párizsi kvóta

– vélekedett.





Decsi András szakági vezetőedző is arról beszélt, nem élték meg tragédiaként, hogy az Európa Játékokon nem szerzett érmet a csapat, bár minden versenynek úgy vágnak neki, hogy dobogóra szeretnének állni. „Az a lényeg, hogy négyben végeztünk, és ezzel tartottuk a helyünket a ranglistán. A fiúk érezték, hogy tudnak jobban is vívni, és jobban is kell vívniuk Milánóban. Jobb teljesítmény kell, elsősorban Szatmári Andrástól. Ha mindenki hozza a tudását, bárkit le lehet győzni. Jó esély van az éremszerzésre, és mi szeretjük a kihívásokat. Ha Milánóban érmes lesz a csapat, szinte biztos a párizsi kvóta” – vázolta a helyzetet.

Pusztai Liza, a vb-címvédő női kardcsapat tagja ugyancsak utalt arra, hogy a sok verseny miatt kicsit fáradtak. „Jó formában vagyunk. Az lesz a legnagyobb feladat a világbajnokságon, hogy a tavalyi aranyérem ne helyezzen ránk nagy súlyt, ne vívjunk feszülten, hanem lazán, élvezzük a vívást. Ha ez sikerül, bármi lehet” – tette hozzá.

A párbajtőröző Muhari Eszter, aki az Egyesült Államokban tanul, egyszerre két versenyre készül, mivel a vb-szereplése után az Egyetemi Világjátékokon is részt vesz.

„Milánóban 28-án van a csapatdöntő, azután repülök Csengtuba. Még sosem szerepeltem Universiadén, szeretném ott is erősíteni a válogatottat. A vb-t illetően a csapat jó formában van, hat hét edzőtábor van mögöttünk, Németországban nemzetközi táborban készültünk, aztán Hódmezővásárhelyen vívtunk, közben voltunk az Európa Játékokon, és a krakkói ezüstérem feldobott minket. Nagyon fontos verseny előtt állunk, az águnk is nehéz, de készen állunk a küzdelemre” – nyilatkozott.

Sok versenyünk volt az idény végén, sűrű heteken vagyunk túl. Az Európa Játékok után egy pici pihenőt kaptunk, majd múlt héten Tatán készültünk. Az idény utolsó, de legfontosabb versenye vár ránk

– mondta a tőröző Kondricz Kata.

A női tőrözők Krakkóban negyedikek lettek, ezzel javítottak a helyzetükön. Feczer Viktor szakági vezetőedző is azt emelte ki, hogy a felkészülés nem szokványos volt, a megszokottnál kevesebb idő állt rendelkezésükre, de azt tartalmasan használták ki.

A milánói vb szombaton kezdődik. Az első három napon az egyéni selejtezőket bonyolítják le, keddtől a 64-es táblák asszói következnek, végül jövő péntektől zajlik majd a csapatversenyek érdemi része. A kiemelt szorzójú világbajnokság eredményei mindenképpen beleszámítanak majd az olimpiai kvalifikációs összesítésbe.