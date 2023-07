Rodoszban továbbra is pusztítanak az erdőtüzek. A hőhullám és az erős szél hátráltatja a tűzoltók munkáját az országban. A tűzvész miatt a görög történelem „legnagyobb evakuálására” volt szükség, 20 ezer ember kényszerült elhagyni otthonát és a szállodákat.

A 2023-as snooker-világbajnokság második helyezettje, Mark Selby is azok között volt, akik megmenekültek a félelmetes pokoltól – írja a Daily Star. Selby hétfő este a Twitteren adott tájékoztatást a biztonságos visszatéréséről, és köszönetet mondott a rodoszi helyieknek, miután megmenekült az erdőtüzek elől.

Hú, hol is kezdjem!!! Először is szeretnék hatalmas köszönetet mondani a rodoszi helyieknek, hogy segítettek nekünk, nem tudjuk eléggé megköszönni a kedvességüket! Épségben hazaértünk! Imádkozunk mindenkiért odakint, hogy ők is biztonságban hazaérjenek.