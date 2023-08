Visszatért a királynő, Amerika megőrül 142 centis kedvencéért

Minden várakozást felülmúlt Simone Biles nagy dérrel-durral beharangozott visszatérése. A négyszeres olimpiai és 19-szeres világbajnok amerikai tornásznő 732 napos kihagyás után szerepelt újra versenyen, Chicago mellett a US Classic nevű viadalon, és úgy parédézott, mintha egyetlen napot sem hagyott volna ki a 26 éves zseni. Óriási fölénnyel megnyerte a versenyt, és úgy tűnik, célba vette a jövő évi párizsi olimpiát.

Talán csak Michael Jordan vagy Michael Phelps visszatérését kísérte annak idején akkora várakozás, mint Simone Bilesét. Minden idők egyik legnagyszerűbb tornásznője legutóbb a tokiói olimpián lépett porondra, de akkor mentális problémákra hivatkozva a csapatverseny döntőjében visszalépett a versenytől, mindössze egy ezüst- és egy bronzéremmel fejezte be a 2021-re halasztott játékokat. Arról szólt a fáma, hogy a 142 centis tornásznő elvesztette a biztonságérzetét, az úgynevezett „twisties”, a rettegett tornászbetegség kapta el, ami azt jelenti, hogy baj van a térérzékelésével, főleg a csavart ugrásoknál.

Idén júniusban röppentek fel az első hírek, hogy az időközben férjhez ment Biles újrakezdte az edzéseket, és a visszatérést fontolgatja 26 évesen. Erre szombaton került sor, 732 napos versenyszünetet követően, a Chicago mellett rendezett US Classic nevű viadalon, amely válogató volt az Egyesült Államok augusztus végén esedékes nemzeti bajnokságára.

Óriási volt az érdeklődés, az ország minden szegletéből érkeztek a szurkolók a versenyre, Hoffman Estatesbe. Már a pénteki edzésen megtöltötték a sportcsarnokot a rajongók, a szombati bemelegítésnél pedig már egy gombostűt sem lehetett leejteni a teremben.

A versenyen az volt a kikötés, hogy elég két szeren porondra lépni, ahogy azt a résztvevők többsége tette, Biles azonban nem aprózta el: mind a négy szeren nevezett.

A felemáskorláton kezdett, és egyetlen apró megingástól eltekintve tökéletes gyakorlatot mutatott be, amire 14,000 pontot kapott, és azonnal az élre ugrott. Előnyét végig megőrizte, sőt növelte, és óriási fölénnyel megnyerte az összetettet 59,100 ponttal, öt teljes ponttal megelőzve a második helyezett Leanne Wongot. Íme Biles felemáskorlát-gyakorlata:

Hoy la gimnasia y el deporte están de fiesta, porque @Simone_Biles está de vuelta! Su primera competencia tras #Tokyo2020 y comenzó sacándose los nervios en su aparato menos preferido😆: las barras asimétricas. Buena salvada y mejor puntaje (14.000) #CoreClassic #simonebiles 👑 pic.twitter.com/J1ncYxCTMx — Pablo Álvarez (@pabloalvarezap) August 6, 2023

A többi szeren is szinte hibátlanul tornázott Biles, az egész verseny legmagasabb pontszámát az ugrásra kapta, amikor is kétfordulatos Jurcsenkót mutatott be, amire a nők közül senki más nem képes a világon:

„Megcsináltam a csavart forgásokat is, óriási a megkönnyebbülés, nem éreztem azt a fóbiát, amit Tokióban – tört ki Bilesból. – Sokat segített a közönség biztatása.”

Valóban, a nézők egetverő ünneplésben részesítették kedvencüket.

Az Egyesült Államok bajnokságát augusztus 24–27-én rendezik San Diegóban, majd a világbajnokság októberben lesz Belgiumban.

Meg lennénk lepve, ha Biles nem vívná ki a jogot az indulásra, és onnan már csak egy lépés Párizs, Biles harmadik olimpiája...

(Borítókép: Simone Biles és edzője, Laurent Landi 2023. augusztus 5-én Amerikában. Fotó: Stacy Revere / Getty Images)