„Nem terveztem ilyen helyezéssel, elég sok a külföldi versenyző, többségüket pedig már ismerem is elég jól. Akadt egy-két olyan versenyszám, amit ők talán nem nagyon gyakorolnak, gondolok itt a magasba dobásra és a hordópakolásnál a kettőszáz kilós hordóra. Ezt az előnyömre tudtam fordítani. Végigtoltam az egész napot, örülök, hogy ilyen jól sikerült” – állt a Prémium Média rendelkezésére Sebestyén János a PSL negyedik fordulóját követően. A mezőny második legidősebb versenyzője 50 pontot gyűjtve szerezte meg az aranyérmet, megcáfolva becenevét, a „Silverboyt”.

Sebestyén a kamionhúzást követően rögvest az élre állt, s bár az egykezes óriásban hárman is több ismétlésig jutottak nála, a folytatásban egészen ellenállhatatlan versenyzést mutatott be. A magasra dobást és a hordósorpakolást is megnyerte, így az utolsó, ötödik versenyszámnak az élről vághatott neki. A matek ismét működött, hiszen pontosan tudta, hány ismétlésre lesz szüksége az autófelhúzásban ahhoz, hogy megőrizze az első helyét.

Nagyon sokat jelent a közönség, amikor szurkolnak nekünk. Elsőre megijedtem, mert nem úgy álltam be, ahogyan kellett volna, de a végén azt éreztem, bírtam volna még. Ötöt húztam, ami elég volt a győzelemhez, de lett volna még bennem, ha kell – tette hozzá, megjegyezve, hogy esetében is igaz a régi bölcsesség, minden jó, ha a vége jó. Abba viszont belegondolni sem szeretne, másnap az ágyból kiszállva milyen erővel szakad majd rá 42 év minden „rutinja”. – Holnap várhatóan fájdalomcsillapítóval kell keljek, nem kis súlyokról volt szó, kamionnál is hámos-köteles húzás, a 20 méter pedig csak 20 méter. A magasra dobásnál is 18 és 20 kiló, ráadásul homokon, ami annyit jelentett a gyakorlatban, hogy felugrás után 5-6 centit elsüllyedtünk, a dolgok nehezítéseként…

A dobogó második fokára a korelnök, Molnár Zsolt állhatott fel, aki az ötből egy versenyszámot, a Sebestyént épp megtréfáló egykezes óriást tudta megnyerni, míg további két alkalommal zárt másodikként – összességében négy ponttal elmaradva Sebestyéntől, ám hét és fél pontot verve a harmadik helyezett Uvacek Patrikra.

A Prémium Strongman League-mezőnyére csak rövid pihenő vár, jövő hétvégén ugyanis ismét összecsapnak Közép-Európa legjobbjai. Ezúttal ráadásul még keményebb verseny vár majd rájuk, ugyanis több, az erősemberek Bajnokok Ligája-sorozatában (SCL) érdekelt indulót várnak az 5. fordulóra.

„Jövő héten megyünk a Hajdúságba, ott teljesen más típusú versenyszámok lesznek, és egyelőre azt sem tudjuk pontosan, milyen mezőny, milyen külföldi versenyzők érkeznek. Az SCL-résztvevők előrébb vannak egy-két szinttel, mint mi, de azért oda tudunk nekik piszkálni. Megyünk előre, pár nap pihenő, jövő héten egy, maximum két edzés, aztán hétvégén nyomjuk megint!” – tekintett előre Sebestyén János.

PSL Hungary: Elképesztő hajrá, fél pont döntött az aranyról

A komáromi Kontás Csaba nyerte a közép-európai erősembersorozat, a PSL előszobájának számító PSL Hungary versenyét a siófoki Muscle Beach-en. A rév-komáromi erősember a végletekig kiélezett csatában – a végén már sérüléssel is küzdve – múlta felül földijét, Horváth Tamást, valamint a kiskunhalasi Locskai Józsefet. A három versenyző között mindössze másfél pont volt a végelszámolásnál.

Akárcsak a „nagyokra”, azaz a Prémium Strongman League mezőnyére, a PSL Hungary versenyzőire is öt versenyszám, a kamionhúzás, az egykezes óriásnyomás, magasba dobás, hordósorpakolás és zárásként az autófelhúzás várt a Muscle Beachen rendezett fordulóban. Siófokon végül Kontás Csaba mosolya lehetett a legszélesebb – pedig egyáltalán nem úgy indult számára a verseny, mint amiből diadalmenet lesz.

A 30 esztendős sportember a kamionhúzásban negyedik, az egykezes óriásnál öt ismétléssel holtversenyben az ötödik, a magasra dobásban ismét csak ötödik lett, így túl a számok felén jelentős lemaradásban a dobogósoktól mindössze az ötödik helyen állt összetettben. A hajrája aztán ellenállhatatlanul sikerült, a hordósort egyedüliként csinálta végig a nyolcfős mezőnyben, zárásként pedig tizenegy nyomással az autófelhúzásban is a legjobb lett.

Persze ahhoz, hogy ez a végén fényes felzárkózás mellett aranyérmet is érjen, kellett a társak hibája is. Az addig remeklő Horváth Tamás a hordósorpakolásnál remegett meg először, csupán négy hordót tett fel sikeresen, és bár még így is saját kezében maradt a sorsa, az autófelhúzásnál mindössze öt ismétlésig jutott. E számban elért ötödik helyével pedig éppen csak, de visszacsúszott Kontás mögé. Más kérdés, hogy lélektanilag sem volt könnyű helyzetben, de ahhoz, hogy azt az egy, aprócskának tűnő, ám annál fontosabb pontot megszerezze, még további két felhúzásra lett volna szüksége.

Úgy jöttem ide, hogy próbálom ugyan kihozni magamból a legtöbbet, de egy jó edzésként gondoltam a versenyre. A győzelem egyáltalán nem jutott eszembe. Az utolsó számnál nagyot mentem, a közönség kedvéért még belehúztam egyet. Egy kisebb sérülés, részleges bicepszszakadás lett a vége, de megérte, mert megnyertem a számot, ezzel pedig a siófoki fordulót is

– mondta a sikert követően a Prémium Médiának a kőgolyópakolás magyar rekordere.