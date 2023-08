Az ismerős bakui lőtéren kijöhet a lépés a magyaroknak

A szakvezető szerdán a helyszínről nyilatkozott a Magyar Távirati Irodának, s elmondta, hogy a válogatott túlnyomó része már Bakuban tartózkodik.

„Úgy látom a csapaton, hogy jó a hangulat. Azt gondolom, az Európa Játékokon szerzett négy aranyérem és Pekler Zalán kvótája a többieknek is nagy lökést adott – jegyezte meg a szakember, aki azt is elmondta, hogy bakui lőteret az egész mezőny, így a magyar lövők is jól ismerik. – A lőtér mindannyiunknak ismerős, lőttek már itt többször jó eredményt a mieink és úgy gondolom, hogy kijöhet nekünk itt a lépés."

Herczegh Szabolcs esélylatolgatásba nem akart belemenni és nem emelt ki senkit név szerint a csapatból, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az elmúlt időszakban többen is közel voltak a kvótához és apróságokon múlt a sikerük, most viszont bízik benne, hogy megfordul a szerencséjük.

A lövészetben sajnos nagyon pici dolgokon múlik a siker, de profi versenyzőink vannak, akik szerintem mentálisan nem kerültek gödörbe.

Az elmúlt években mutatott teljesítmények, illetve a világranglista alapján a világbajnokságon a puskás Péni István és a pisztolyos Major Veronika számít a kvótára legesélyesebb versenyzőnek, s ők tekinthetők – az egész évben remeklő, az EJ-n négy aranyat nyert Pekler Zalán mellett – éremesélyesnek is az egyéni számokat tekintve.

Márpedig az azeri fővárosban a dobogós hely biztos párizsi szereplést ér, mivel minden olimpiai számban négy kvótát osztanak ki, ami kiváló lehetőséget kínál a magyarok számára, különösen úgy, hogy számonként egy nemzetből csak egy versenyző szerezhet kvalifikációt.

„Itt osztják ki a legtöbb kvótát, ugyanakkor itt a legerősebb a mezőny, gyakorlatilag mindenki itt lesz, aki számít” – hangsúlyozta Herzcegh Szabolcs, aki bízik abban, hogy jól szerepel majd a csapat az év főversenyén, mely előtt az új válogatási rendszer miatt minden magyar érdekeltnek a korábbiaknál több ideje volt felkészülni.

A szokásosnál lényegesen korábban megtartottuk a válogatókat, így azt követően mindenkinek volt ideje a felkészülésre, jobban tudta tervezni a világbajnokság előtti időszakot és jó formába kerülhetett. A csapattól egy kvóta mindenféleképpen reális a vb-n, de akár több is lehet belőle és úgy gondolom, hogy éremesélyeink is lesznek, például a puskás csapatversenyekben, de a női pisztolyosoknál is.

A világbajnokság csütörtökön kezdődik, az első versenynapon a férfi és női légpisztolyosok küzdenek meg a kvótákért, a mezőnyben három-három magyarral. A magyar érdekeltségű olimpiai számok közül pénteken a női skeetlövők fejezik be versenyüket, szombaton a férfi és női légpuskát rendezik, illetve a női sportpisztoly első 30 sorozatára kerül sor, majd vasárnap zárul a sportpisztoly, illetve a férfi kisöbű szabadpuska összetett számát tartják meg.

Jövő hétfőn a női puskások összetett száma van műsoron, kedden pedig a férfi gyorstüzelő pisztolyosok között osztanak érmeket és kvótákat. Magyar szempontból az utolsó kvótaszerző verseny a férfi traplövőké, mely csütörtökön fejeződik be.

A vb-n szereplő magyar csapat

férfiak:

Péni István (10 m, 10 m vegyes csapat, 50 m összetett, 50 m fekvő, 300 m összetett, 300 m fekvő, 300 m standard), Pekler Zalán (10 m, 10 m vegyes csapat, 50 m összetett, 50 m fekvő), Hammerl Soma (10 m, 50 m összetett, 50 m fekvő) pisztoly: Tátrai-Fejes Miklós (10 m), Rédecsi Máté (10 m, gyorstüzelő), Szemán Dávid (10 m)

Tátrai-Fejes Miklós (10 m), Rédecsi Máté (10 m, gyorstüzelő), Szemán Dávid (10 m) korong: Hegyi Norbert (trap)

nők: