Világbajnoki ezüstérmes a női légpisztolyos csapat, Fábián Sára negyedik lett

A magyar szempontból visszafogottabban sikerült férfi viadal után a női pisztolyosok küzdelme előtt lényegesen komolyabbak lehettek a magyar szakvezetés elvárásai, ugyanis gyakorlatilag mindhárom indulóban benne volt a fináléba kerülés és ezáltal az olimpiai kvótaszerzés esélye.

A 119 fős mezőny tagjai két csoportban teljesítették az alapverseny 60 lövését. A magyarok közül az elsőben a két fiatal tehetség, a 21 éves Fábián és a 19 éves Jákó szerepelt. A kezdés utóbbinak sikerült jobban, 20 lövés után 196 körrel az élen állt, a folytatás azonban nem jól alakult a számára, több hibát is elkövetett és folyamatosan csúszott vissza, 572 körrel zárt és a végelszámolásnál a 26. lett. Közben az Egyetemi Világjátékokon két hete mindkét egyéni versenyben ezüstérmes Fábián a 97 körös első tízes kezdése után két 95-ös sorozattal folytatta, amivel az élmezőny mögött volt, a verseny második felében viszont remekelt, 97, 98, és 96 kört lőtt, így végül 578 körrel a csoport harmadik helyén állt.

Nagyon kecsegtető helyzetben volt, az elmúlt évek eredményei alapján az 578 kör szinte biztos fináléba jutást ígért. A második csoportban ugyanakkor sokan lőttek kiválóan, és az élő eredménykövetés alapján egészen az utolsó negyedóráig a 10. helyen állt Fábián. Végül azonban a riválisok rontásai miatt előrelépett, és a hetedik helyen, összességében simán került be a legjobb nyolc közé.

Nem sokon múlt, hogy Major Veronika is döntős legyen, a keszthelyiek klasszisa ugyanis gyengébb kezdés után szépen teljesített és 576 körrel zárt a tizedik helyen. Eredménye pedig megegyezett a nyolcadik dél-koreai Kim Bo Miével, de az ázsiai lövőnek – és a kilencedik osztrák Sylvia Steinernek – több belső tízese volt.

A közép-európai idő szerint 14.45-kor kezdődő fináléba két olyan pisztolyos – a görög Anna Korakaki és a német Doreen Vennekamp – jutott be, akinek van már kvótája. Viszont Fábiánnak a többiek közül elég egyet megelőznie a négy kiosztásra váró párizsi hely egyikéért, mivel egy nemzetből csak egy lövő nyerhet kvótát a vb-n, és a nyolc között két kínai pisztolyos szerepel.

A csapatversenyt a magyar trió 1726 körrel zárta, amivel ezüstérmet nyert. A győztes kínaiaktól két körrel maradtak el Fábiánék, míg a bronzérmes irániakat kettővel előzték meg.

A csapatban nagyon bíztam előzetesen is, mert nagyon erős ez a hármas. Nagyon boldog vagyok, hogy ezüstérmesek lettünk – idézte Major Veronikát a magyar szövetség. – Az egyéniben maradt bennem egy kis hiányérzet, hiszen csak belső tízesekkel szorultam ki a fináléból. A verseny előtt mindenképpen bizonyítani akartam, hogy a legjobbak között vagyok. Ez végül is sikerült, hiszen tizedik lettem a 118 fős mezőnyben. Most már a sportpisztolyra koncentrálok.