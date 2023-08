Szamuráj Jack vitte a prímet a Keszthelyi-öbölben

Az olimpiai háromszög pályán 92 hajó és 219 vitorlázó állt rajthoz augusztus 20-án, a nemzeti ünnepen, hogy elnyerjék a Mészáros Pál Borászat Nagydíját. A kiírás szerint az olimpiai pályán abszolút, katamarán, Yarstick I, II, III, kishajó és ifjúsági kategóriákban versenyeztek az indulók.

A gyenge szeles pálya bár kihívást jelentett a résztvevőknek, a legtöbb hajó igen jól vette a feladatot.

A vándorkupát, valamint a fődíjat idén Svastits Attila kormányos és csapata nyerte el, és állhatott a dobogó tetejére. Abszolút második helyen a tavalyi győztes, a Prémer Tamás által vezetett Sas Katamarán, abszolút harmadik helyen pedig a Büki Gábor által kormányzott Kannibálok teljesítették a kijelölt távot.

„A nagy érdeklődést jelzi, hogy idén számos távolabbi kikötőből is érkeztek versenyzők, Balatonfenyvesről, Balatonmáriáról, Fonyódról, Badacsonyból, de akadt a környéken élő külföldiek köréből is nevező. Ez is jól szemléltette, hogy a verseny egyre népszerűbb a Balatonon” – hangsúlyozta Gárdos Péter, a főszervező vitorlás egyesület, a Keszthelyi Túravitorlás Club (KTC) elnöke.

Az idei évben bevezetett „sétálójegy” is meghozta a várt sikert, hiszen a versenyt követően az este folyamán megtelt a kikötő.