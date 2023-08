36 évesen meghalt Bray Wyatt, a WWE háromszoros világbajnoka

A hírt a WWE kommunikációs vezetője, a korábban szintén pankrátor Triple H jelentette be, aki a közösségi média felületén posztolva számolt be róla, hogy Wyatt, valódi nevén Windham Rotunda váratlanul elhunyt. Dwayne Johnson, azaz The Rock is azok között volt, akik tisztelegtek a sztár előtt.

Wyatt a floridai Brooksville-ben született 1987. május 23-án. Állami birkózóbajnok volt a középiskolában, és futballösztöndíjat szerzett a Troy Egyetemre. Azonban még a diploma megszerzése előtt otthagyta az iskolát, hogy profi birkózó legyen, és 2009-ben debütált profi birkózóként – írja a BBC.

Wyatt pankrátorcsaládból származott, többek között nagyapja, Blackjack Mulligan, édesapja, Mike Rotunda és öccse, Bo Dallas is az volt. Több néven is harcolt, többek között Husky Harris, Alex Rotunda, Duke Rotundo és The Fiend néven. 2021-ben elbocsátották a WWE-től, régóta várt visszatérése a tavaly októberi Extreme Rules nevű eseményen volt, ahol karakterének új verzióját mutatta be.

A közelmúltban több hónapot kihagyott betegség miatt, de a Wrestling News portál szerint a tragédia előtt közel állt ahhoz, hogy visszatérjen a WWE-be.

Tavaly Wyatt arról beszélt egy interjúban, hogyan győzte le a mentális egészséggel kapcsolatos küzdelmeit. „Elvesztettem a karrieremet. Elvesztettem az önbizalmamat. Elvesztettem két embert, akik nagyon-nagyon közel álltak hozzám. Elvesztettem az utamat” – mondta akkor.

Wyattnek volt egy menyasszonya, valamint két gyermeke korábbi házasságából.