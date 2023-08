A svéd repülő ember Budapest légterét is bevette

A sportág jelenkori történelmének egyik kiemelkedő alakja, a svéd Armand Duplantis a budapesti atlétikai világbajnokságon is igazolta klasszisát. Magyarországon elsőként jutott 6 méter fölé, majd 610 cm-rel begyűjtötte az aranyérmet is. A Nemzeti Atlétikai Központban a szombati versenynap több felejthetetlen pillanatot hozott még: a férfi sprintereknél az amerikai Noah Lyles a 100 és a 200 után a férfi 4x100 m-es váltó tagjaként is győzött. Apropó váltó: bár egyik magyar váltó sem jutott döntőbe 4x400 m-en, a férfiak 1999, míg a nők 1980 óta fennálló országos csúcsot döntöttek meg.