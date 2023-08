A Skate Canada Instagram-oldalán jelentette be a sportoló halálát.

Alexandra elkötelezettsége, szenvedélye és figyelemre méltó tehetsége kitörölhetetlen nyomot hagyott a műkorcsolyázás világában

– olvasható a bejegyzésben.

Paul a múlt hét elején szenvedett autóbalesetet, amikor több gépjárművel ütközött össze Melancthon Townshipben, Torontótól nem messze. A fiatal nő egyéves kisfia is az autóban volt, akit a karambol után könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba. A balesetben további három ember is megsérült. Pault a helyszínen halottnak nyilvánították – írta meg a The Guardian.

Alexandra Paul és párja, Mitchell Islam több nemzetközi versenyt is megnyertek, három kanadai bajnoki érmet szereztek, és részt vettek a 2014-es téli olimpiai játékokon. Paul és Islam civilként is egy pár voltak, 2021-ben házasodtak össze. Fiuk, Charles 2022-ben született meg.

Paul az utóbbi években visszavonult a profi műkorcsolyázástól, jogi diplomát szerzett, és 2021-ben gyakorló ügyvéd lett.

„Nemcsak kiváló sportoló volt, hanem igazi példakép is a feltörekvő korcsolyázók számára, aki a rugalmasság, a kitartás és a sportszerűség mintapéldája volt” – írta róla a Skate Canada.