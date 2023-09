Pozitív doppingtesztet produkálhatott Paul Pogba

Pozitív lehetett a doppingtesztje Paul Pogbának, az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő (Serie A) Juventus világbajnok francia középpályásának – írja az m4sport.hu az ANSA hírügynökség alapján.

Az olasz és francia sajtóbeszámolók szerint a 30 éves futballistát csapata augusztus 20-i, Udinese elleni idegenbeli, 3-0-ra megnyert bajnoki mérkőzését követően vitték véletlenszerű doppingtesztre, ahol az eredmények megnövekedett tesztoszteronszintet mutattak ki nála.

Mindezt úgy, hogy a középpályás nem játszott aznap, ugyanis végig a kispadon ült.

Az ANSA hírügynökség beszámolójában hangsúlyozza ugyanakkor, hogy ezen információk fényében sem lehet még egyértelműen állítani, hogy Paul Pogba megbukott volna a teszteléskor, mivel ilyenkor a sportoló második mintáját is ellenőrizni kell.

Paul Pogba 2022 nyarán tért vissza Torinóba a Manchester Unitedtől, 2012 és 2016 között már volt a Juventus játékosa. Az előző szezonban viszont jobbára sérült volt, és mindössze tíz alkalommal léphetett pályára.

Már a visszavonulást fontolgatta

Paul Pogba nemrég interjút adott az al-Dzsazíra pánarab hírtelevíziónak, amelyben több érdekességet is elárult a közelmúltból. Az egyik ilyen, hogy a világbajnok francia labdarúgót elmondása szerint 13 millió euró értékben zsarolta meg egy szervezett bűnözői csoport. Emiatt a visszavonulás is eszébe jutott.

A csoportnak úgy tudni, Pogba bátyja, Mathias is tagja volt, aki szintén profi labdarúgó, még a guineai válogatottban is szerepelt. Az eset után őt rövid időre le is tartóztatták, később bűnügyi felügyelet alá helyezték, majd elhagyhatta börtönt. Mathias Pogba azóta is tagadja az ellene felhozott vádakat.

Paul Pogba testvére szerepével kapcsolatban azt mondta: a pénz szétszakíthat bármilyen családot, és képes arra is, hogy háborúkat indítson el.