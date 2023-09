Az edzők képzésének innovatív módszereire kerül a hangsúly a TF konferenciáján

Ismert sztárelőadókkal, immár hatodik alkalommal rendezi meg a Sport és Innováció Konferenciát a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem, partnerségben a Nemzeti Kézilabda Akadémiával és idén szoros együttműködésben a Magyar Olimpiai Bizottsággal. Az október 4. és 6. közötti őszi sporttudományos eseménysorozat első napját Balatonbogláron, a NEKA-n tartják, majd ötödikén és hatodikán Budapesten, a TF főépületében folytatódnak az előadások, kerekasztal-beszélgetések. Sterbenz Tamás, az egyetem rektora kiemelte, az idei konferencia főtémája az edzők képzésének innovatív módszerei lesznek. Az is kiderült, a SportInno Expo megtelt, több mint 30 kiállító jelentkezett az egyetem – most már mondhatjuk – népszerű sportkiállítására.

Tavaly szeptember derekán tartották az ötödik Sport és Innováció Konferenciát, akkor a „tehetségből teljesítmény” volt a mottója a rendezvénynek, melynek első napját Budapesten, a másik két napját pedig Balatonbogláron, a NEKA-n tartották, ezen felállás is változik idén – árulta el lapunknak Sterbenz Tamás, a TF rektora. Az is kiemelendő, hogy ezúttal a Balaton-parti településen kezdődnek az események – többnyire a kézilabdával kapcsolatos témákat érintve, ismert szakemberek és szövetségi kapitányok részvételével –, majd a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem főépületében másfél napon keresztül hallgathatják a résztvevők a neves, szakmabeli előadókat, ismert sportszakembereket, sztáredzőket.

A budapesti atlétikai világbajnokság, amelynek egyik hivatalos edzőhelyszíne volt a TF új, Csörsz utcai létesítménye, illetve az esemény alatt nálunk tartott Budapest23 Coaches' Club rávilágított arra, hogy mennyire fontos az edzők szerepe és újítóképessége a kiemelkedő eredmények elérésében, az élsportban. Az idei konferencián az edzők szerepének kiemelése a főtémánk, és azok képzésének innovatív módszerei

– mutatott rá Sterbenz Tamás.

Az egyetem rektora megjegyezte, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség és a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem között létrejött szakmai kapcsolatnak köszönhetően Frank Dick, a Nemzetközi Atlétikaiedző-akadémia és az Atlétikai Edzők Európai Szövetségének elnöke is előad a konferencián. Mindenképpen kiemelendő dr. Kemény Dénes előadása, aki a vízilabdasport megújításáról értekezik edzői szempontból, míg dr. Mocsai Lajos, az egyetemet fenntartó alapítvány kuratóriumi elnöke, a Sport és Innováció Konferencia alapítója, hazánk legsikeresebb kézilabdaedzője nyitóbeszédet mond mindkét helyszínen.

Ha már kézilabda, nem szabad elmenni az első nap nívós programja mellett sem, mivel a Nemzeti Kézilabda Akadémián kitűnő szakemberekkel találkozhatunk: a NEKA és a Kézilabda-specifikus Módszertani Központ közös rendezvényére ellátogat ugyanis Chema Rodriguez és Golovin Vlagyimir, a férfi, valamint a női felnőtt magyar kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya, de a juniorválogatottak szakvezetői, Sótonyi László és Szilágyi Zoltán is elfogadták a meghívást.

Fotó: Index Sterbenz Tamás, a Testnevelési és Sporttudományi Egyetem rektora

A „TF Innovátorai” névre keresztelt előadásokat az atlétikai világbajnokság ideje alatt reflektorfénybe került Iglói Mihály, az intervalledzések atyja, közép- és hosszútávfutó-edző életútja idézte elő, aki mindmáig ismert és megbecsült szaktekintély a világon. Mindez az atlétikai világbajnokság alatt derült ki egyértelműen, ahol a vb-re látogató edzők jelentős része pontosan tudta, hogy ki is „Náci bácsi”, azaz Iglói Mihály, akinek edzői tevékenységéhez 49 világrekord és 35 Európa-csúcs fűződik. Róla, mint TF-es legendáról, dr. Gyimes Zsolt, a TF Atlétika Tanszékének oktatója tart előadást, szót ejtve az intervall edzések tudományáról is.

„Amit még mindenképpen kiemelnék, az dr. Csépe Valéria, a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság elnökének előadása, aki a felsőoktatás és pszichológia kognitív szempontjaiból elemzi az edzők képzésének lehetőségeit” – tette hozzá Sterbenz. Majd úgy folytatta: „Nagy öröm számunkra, hogy dr. Sós Csabát, a TF professzorát is előadóink között köszönthetjük, az úszóválogatott szövetségi kapitánya az úszósport innovációs lehetőségeiről szóló előadásával emeli a konferencia színvonalát, továbbá meg kell említenem dr. Radák Zsoltot, a TF Tudományos és Innovációs rektorhelyettesét is.”

Nem volt még olyan sportesemény Magyarországon, aminek ekkora lett volna a hatása

Sterbenz Tamás számára az is külön öröm, hogy a budapesti atlétikai világbajnokság végeztével egy csapásra sokkal népszerűbb lett a sportág hazánkban. Mint mondja, a világesemény után rögtön látványos számban megugrott az atlétika iránt érdeklődő fiatalok száma, amely rendkívül biztató az utánpótlásra nézve. „Ezen a ponton mindenképpen ki kell emelnem, nagy büszkeség volt egyetemünk számára, hogy a közel 2500 önkéntest a TF csapata készítette fel, köztük több hallgatónk pedig személyesen részt is vett az eseményen. Úgy gondolom, nem volt még olyan sportesemény Magyarországon, amelynek ekkora lett volna a hatása, egy csapásra rendkívül népszerű lett az atlétika idehaza.”

És ha már említettem egyetemünk hallgatóit, a konferencia idején speciális oktatási hetet hirdettünk, mely azt jelenti, hogy hagyományos oktatás nincs a nappali tagozatos hallgatóinknak, hanem ők is részt vehetnek az előadásokon, továbbá foglalkozásokkal is készülünk számukra, ezzel népszerűsítve a fiatalok körében a kettős karrierépítését, mely témájú előadásokban a Magyar Olimpiai Bizottság lesz segítségünkre

– fejtette ki Sterbenz Tamás.

Az egyetem rektora, a korábbi női kosárlabda szövetségi kapitány Sterbenz Tamás elmondta, hogy a részvétel mindenki számára nyitott – mindössze előzetes regisztrációhoz kötött –, az előadások pedig sporttechnológiai oldalról abszolút transzformálhatók, így minden sportág képviselőjét örömmel látják a konferencián.

Ennek jegyében második alkalommal került meghirdetésre a SportInno Expo, amely a tavalyi sikeres nyitányt követően még nagyobb érdeklődést váltott ki. Mezei Dániel, a szervezőbizottság elnöke elmondta, hogy 30 kiállítónál sajnos le kellett zárni a jelentkezők fogadását, mivel ennyi stand fér be a Németh Ferenc-fotókiállítás fala mellé a TF Aulába. A kiállítás témája ezúttal a kettős karrier lesz, a MOB partnerségében.

Sterbenz Tamás szerint a konferencia mellett egyetemük megújulása is vonzó része az eseménynek, mivel a résztvevők ezáltal a Testnevelési Egyetem megújult épületét is körbejárhatják, továbbá a sporteseményeken is részt vehetnek.

Társadalmi felelősségvállalásként értelmezzük a konferenciát, így minden érdeklődőt szeretettel várunk a rendezvénysorozatra

– mondta Sterbenz, utalva ezzel arra, hogy ingyenesen látogatható a konferencia. Hozzátette, hogy az új sportcsarnok átadása megtörtént, de szeptember 30-án már meccsnap is lesz a Koltai Jenő Sportközpontban, melyen a TFSE-MTK női kosárlabdacsapata látja vendégül a bajnok és Euroliga-győztes Sopront, erre is várják az érdeklődőket.

A hatodik alkalommal megrendezett Sport és Innováció Konferencia részletes programját itt találja, míg a regisztrációt ezen a linken végezheti el.

Ez a szerkesztőségi anyag a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem támogatásával jött létre.