Szapporóban már biztosan nem lesz téli olimpiai 2030-ban

Még 2019-ben adta be pályázatát a 2030-as téli olimpiai játékok, illetve a paralimpia megrendezésére. Szapporo korábban a 2026-os játékok rendezését is tervezte, később azonban visszalépett annak érdekében, hogy a négy évvel később esedékes viadalra koncentráljon. A jelek szerint ezúttal is visszavonták pályázatukat.

Pénteken Katsuhiro Akimoto szapporói polgármester nem erősítette meg a híreket, csak annyit mondott, hogy október 11-én Tokióban találkozik a Japán Olimpiai Bizottság elnökével, Jaszuhiro Jamasitával, hogy „megbeszéljék, hogyan tovább” – írja a Kydonews.

A lap beszámolója szerint egyesek azt remélték, hogy a globális sportesemény segít majd fellendíteni a turizmust és a helyi gazdaságot.

Szapporo még 1972-ben adott otthont a téli olimpiai játékoknak és a 2030-as ötkarikás játékok megrendezésére is jó eséllyel pályázott, azonban a 2 évvel ezelőtti sikertelen olimpia visszakozásra kényszerítette a Japán várost.