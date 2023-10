Kemény Dénes: Ha mi nem vagyunk innovatívak, akkor legalább másoljuk a többieket

Összesen több mint ezren látogattak el a VI. Sport és Innováció Konferencia NEKA-s és TF-es rendezvényeire, és a remek témáknak köszönhetően végig telt házzal futott az esemény. Összefoglalónk a háromnapos konferencia legfontosabb pillanatairól.

Október 4. és 6. között immár hatodik alkalommal rendezték meg az őszi sporttudományos eseménysorozatot, a Sport és Innováció Konferenciát. Az előadások, valamint kerekasztal-beszélgetések sorát felvonultató, háromnapos eseményt a balatonboglári Nemzeti Kézilabda Akadémián kezdték meg, a következő két napban pedig a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem adott otthont a nívós rendezvénynek.

Az első napon, a Balaton-parti helyszínen a kézilabda és azzal kapcsolatos témák kerültek előtérbe, így az ismert és eredményes szakember, Mocsai Lajos „Edzői dilemmák” című előadásában arról értekezett, hogy milyen szerepe van a felelősségvállalás kérdésének, a sport mint szellemi tevékenység fontosságának, valamint arról is szót ejtett, hogy korunk jellemalakító tevékenységei mennyire rombolják a csapatmunkát.

A sport az nem csak fizikai, hanem szellemi fogalom. A megfelelő kultúrával végrehajtott edzésmunka szellemileg is segíti a fejlődést, már heti három fizikai edzés jobb kognitív képességeket eredményezhet, ha magunkat eddzük fizikailag, akkor ezt megtesszük az agyunkkal is – fejtette ki.

Ezen kívül a szerdai napon szó esett még arról is, hogy a sportági szövetség segítené az utánpótlás és a felnőtt mezőny közötti átmenetet. Ehhez kapcsolódóan Golovin Vlagyimir, a női felnőtt válogatott szövetségi kapitánya elmondta: az elmúlt tíz évre jellemző, hogy nehezen tudták beépíteni a fiatal tehetségeket a felnőtt válogatottba. (További a konferencia szerdai napjáról.)

Csütörtökön immár a Testnevelési és Sporttudományi Egyetem adott otthont a konferenciának, ahol a szakmai előadások mellett több mint 30 kiállító – beleértve jelentős hazai sportegyesületeket, szövetségeket és sportszervezeteket – várta az érdeklődőket az aulában. A második napot Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke nyitotta beszédjével, melynek központjában a TF-el közösen életre hívott Kettős Karrierprogram állt. A sportvezető kiemelte a program fontosságát, mivel meglátása szerint rengeteg korábbi élsportoló szenved azzal a problémával, hogy profi pályafutása befejeztével civilként nem, vagy csak nehezen találja meg helyét a nagyvilágban.

Ezek után következett az egyetem rektora, Sterbenz Tamás köszöntője, aki örömét fejezte ki, hogy szinte teljesen megteltek az Athén terem sorai, a TF hallgatóin kívül több egyetem tanulói jelentek meg az eseményen. A csütörtök délelőtti program egyik kiemelkedő előadását Kemény Dénes, a háromszoros olimpiai bajnok vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya tartotta, aki „Innováció az edzői munkában” címmel tartott prezentációt.

A szakember kiemelte: amikor az innováció témakörét járta körbe, mindenekelőtt az jutott eszébe, hogy a magyar labdarúgó-válogatott miért nem jutott ki korábban harminc évig világeseményre. Meglátása szerint ennek oka elsősorban a honi utánpótlás-képzésben rejlik, mivel több olyan tréner is dolgozik, aki hamarabb kezd el edzősködni, minthogy sporttudományos oldaláról alaposan megismerné a sportágat, így tehát döntő részben csak azt viszi magával tovább a pályáján, amit személyesen megélt, amit Kemény Dénes hatalmas problémának nevezett.

Az edzők képesek azt gondolni, hogy az a jó, amit ők csinálnak, így ebből végül egy láncreakció alakult ki, ami a probléma gyökere

– tette hozzá. Kemény Dénes utalt arra, hogy az innováció teljes mértékben kimaradt az itthoni utánpótlás-képzésből, így „elment mellettünk a világ”. Nyugat-Európában utánpótlás-központok épültek, modernizálták az évek során a képzést, mindig haladtak a kor, sportban is hasznosítható vívmányaival, ami nálunk nem feltétlen történt meg.

„Ha mi nem vagyunk innovatívak, akkor legalább másoljuk a többieket” – szögezte le Kemény Dénes előadásában.

A pólós szakember arról is beszélt prezentációjában, hogy a kondicionális képzésben az edzésmódszerek innovációi is rendkívül fontos, továbbá a sportolók egyéni képzésében is folyamatos fejlődésre, nyitott szemléletre van szükség.

Kiemelte, az egyik ilyen módszere az volt a vízilabda-válogatott élén, hogy megvizsgálták,

játékosainak mely tulajdonságaira építhetnek rá egy másik poszt sajátosságait.

Kemény Dénesen kívül további ismert szakemberek emelték a konferencia színvonalát, mint például Frank Dick, a kétszeres olimpiai aranyérmes brit tízpróbázó Daily Thomson korábbi edzője, a Nemzetközi Atlétikaiedző-akadémia és az Atlétikai Edzők Európai Szövetségének elnöke, míg Csépe Valéria, a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság elnöke a kognitív tudomány oldaláról közelítette meg az edzőképzés fontosságát.

Franck Dick örömét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a budapesti atlétikai világbajnokság alatt a World Athletics és a TF között szakmai együttműködés alakult ki, melynek sikeres folytatásában a jövőben is bízik.

Ezen a napon – Baji Balázs világbajnoki bronzérmes és Európa-bajnoki ezüstérmes magyar gátfutó jelenlétében – mutatták be a TF-en a kapuit hamarosan megnyitó Sportmedicina Központot, délután pedig remek szekcióülések töltötték meg a termeket. A szekcióülések közül kiemelendő volt a TF innovátorok címmel tartott előadássorozat Mocsai Lajos és Sós Csaba, a magyar úszóválogatott szövetségi kapitány részvételével, utóbbi pedig a magyar edzői tradíciókról értekezett. Továbbá Gyimes Zsoltnak köszönhetően szó esett

a TF-legenda Iglói Mihály életútjáról és az intervall edzések tudományos hátteréről.

A zárónapra nagyjából 300-an érkeztek a TF-re. Téma volt a küzdősportok helyzete egy évvel a párizsi olimpia előtt, illetve kerekasztal-beszélgetést tartottak „A népegészségügyi termékadó (chipsadó) átalakítása az aktív életmód támogatására” címmel. Utóbbin részt vett Révész Máriusz, az Aktív Magyarországért felelős államtitkár is.

Mire vége lett a kerekasztaloknak, nyolc hazai egyetem csaknem 400 hallatója gyűlt össze az aulában, ahol a Sportszakos Hallgatók Sporttalálkozójának nyitóünnepségére került sor. A házigazda TF, valamint a társrendező ELTE mellett a Debreceni Egyetem, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, a Miskolci Egyetem, a Nyíregyházi Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem és a Szegedi Tudományegyetem is képviseltette magát azon a kétnapos sportrendezvényen, amelyet immár 69. alkalommal rendeztek meg. A mérkőzéseket és a versenyeket pénteken, majd szombaton több helyszínen – az ELTE Bogdánfy úti sportcsarnokában, a Tüskecsarnokban, a TF szeptemberben átadott Csörsz utcai sportkomplexumában – rendezték. A hallgatók atlétikában, kispályás labdarúgásban, női kosárlabdában, mix röplabdában, férfi kézilabdában és úszásban mérték össze magukat.

Szalay Krisztián, az ELTE sportért felelős rektori megbízottja kiemelte: a kétnapos sportesemény nemcsak azt a célt szolgálja, hogy a hazai sporttudományi, illetve testnevelőtanári képzést nyújtó felsőoktatási intézmények bajnokságán részt vevő hallgatók megmérkőzzenek és versengjenek egymással, hanem azért is, hogy új kapcsolatokat és közösséget építsenek.

Ez a szerkesztőségi anyag a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem támogatásával jött létre.