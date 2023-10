Hárspataki Gábor világbajnoki ezüstérmet nyert Budapesten

A mérkőzést követően óvást nyújtottak be a magyarok, mivel az egyiptomi versenyző menekülés közben elesett, amiért egy újabb intést is kiérdemelhetett volna a korábbi négy mellé. A vizsgálat során kiderült, hogy a földre érkezés is időn túl történt, így végül az ötödik intés begyűjtéséért nem léptették le Abdelazizt, ezért a végeredmény nem változott.