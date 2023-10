Akár már november végén versenyezhet Vas Kata Blanka

Az SD Worx 22 éves kerekese az M1 aktuális csatornának elmondta,nagy szerencse, hogy már a szerdai bukás napján megműtötték. Hozzátette, bonyolult volt a beavatkozás, mert öt részre tört a kulcscsontja, de az operációt végző orvos szerint minden rendben zajlott.

– fogalmazott a magyar kerékpáros.

Vas Kata Blanka Hollandiában végzi a rehabilitációt, mint elárulta, volt már bringázni, de „maximum két órát és csak nagyon lazán, mert nem tudom biztonságosan fogni a kormányt, és nem is akarom nagyon lefárasztani magam”.

– mondta.

A sportoló a jövő héten már szeretne edzőtáborba menni – ha erre az orvosok a vizsgálatok alapján engedélyt adnak –, s reméli, hogy akkor már teljes erőbedobással tud majd edzeni. Utána terepen is kipróbálja magát, megfogalmazása szerint akkor fog kiderülni, hogyan érzi magát és biztonságos-e a versenyzés.

Néhány verseny most kimarad, de jöhetett volna egy rosszabb pillanatban is ez a sérülés. Még mindig jobb most, mintha az olimpia vagy a világbajnokság előtt történt volna, így legalább pihenek kicsit