Öt magyar jutott ki a világbajnokságra, de nincs pénz az utazásukra

Kezdjük a tényekkel. December 2. és 10. között rendezik a Darts Világszövetség (WDF) világbajnokságát Lakeside-ban, Anglia északi részén. Öt magyar játékos – Kovács Patrik, Takács Gábor, Ihász Veronika, Borbély András, Turai Krisztina – kvalifikálta magát, és a magyar éremszerzés is biztos, hiszen az ifjúsági lány kategóriában csak döntőt rendeznek, így Turai Krisztina arannyal vagy ezüsttel a nyakában térhet haza. Az ifjúsági fiúknál négyfős a mezőny, így Borbély András is legalább bronzérmes lesz.

Magyarország az egyetlen olyan vb-résztvevő, amelynek mind a négy kategóriában (férfiak, nők, ifjúsági fiúk és lányok) lesz legalább egy versenyzője a világbajnokságon.

Lapunk úgy értesült, egyelőre bizonytalan a magyar csapat utaztatása, ugyanis nincs meg rá a fedezet. A finanszírozás még nem biztosított, a szövetség várja az állami támogatást – amit jó eséllyel meg fog kapni, bár még nincs róla információ –, és szponzorokat is keres ezzel egy időben. Az elmúlt tizenhárom évben, mióta a kormány szakadatlanul önti a pénzt a sportba, viszonylag kevés olyan sportág van, ahol kijut a magyar csapat a világbajnokságra, és a szövetség nem tudja – vagy csak nagyon nehezen – finanszírozni a versenyzők útját.

A magyar csapat állami támogatásával kapcsolatban megkerestük a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkárságát, ha választ kapunk, cikkünket frissítjük.

Miért van ilyen nehéz helyzetben a (magyar) darts?

A magyar darts egyre sikeresebb. Idén júniusban a soft szakág Európa-bajnokságán Kovács Tamara U19-es kategóriában bronzérmes lett, a steel szakág ifjúsági Európa-bajnokságán párosban bronz-, csapatban ezüstérmet nyertek a magyar versenyzők. Szeptemberben a WDF Világkupán a Kámán Lehel, Rucska József páros bronzérmes lett, ez Magyarország első érme felnőtt vk-versenyen. Ráadásul ugyanitt a Baranyi Zsombor, Borbély András ifjúsági páros is a dobogó harmadik fokára állhatott fel. Emellett a hétvégén rendezik a 25. Hungarian Opent, amelyre 22 ország több mint 300 versenyzője érkezik.

A 2022-es világbajnokságra való kijutásával – és az ott elért 164-es kiszállójával – sporttörténelmet író Ihász Veronika edző-férje, Rucska József az Index érdeklődésére elárulta: tavaly ilyenkor már biztosítottak voltak a kiutazás feltételei, amihez nagyban hozzájárult Balázs Gábor, a Magyar Darts Szövetség elnökének fellépése is.

„Ha ő kér valamit, annak nagyobb súlya van” – indokolta Rucska József.

Az elnökön idén sem múlik, a vk-bronzérmes versenyző szerint a szövetség mindent megtesz, de mivel öt játékos utazását kell finanszírozni, jóval nagyobb összeget kell előteremteni.

Az öt magyar versenyző világbajnoki részvételéhez mintegy 6,5 millió forintra lenne szükség.

Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár év elején jelentette be, hogy közvetlen állami sportfinanszírozásra idén 14,5 milliárd forintot fordít a kormány, igaz, ez főként az olimpiai sportágakra vonatkozik. A látványsportágak körében a lehívható taotámogatás keretösszege idén is 124,9 milliárd forint. A világbajnokságra készülő magyar dartscsapatnak ehhez mérten „egy kis aprópénzre” lenne csak szüksége.

Rucska József arról is beszélt: nagyon nem mindegy, hogy egy játékos nyugodt, rendezett körülmények között készülhet a világbajnokságra, vagy adott esetben a saját zsebébe kell nyúlnia, hogy finanszírozza az utazását. Ez kihatással lehet bárki játékára, ráadásul Ihász Veronikán kívül ekkora versenyen még egyik magyar versenyző sem szerepelt korábban, így különösen fontos lenne az anyagi háttér mielőbbi rendeződése.

A nemzetközi színtéren is bonyolult a darts helyzete, az olimpiai programba való kerülésre egyelőre nem mutatkozik esély. Rucska szerint erre egyszerű a magyarázat: az alkoholfogyasztás. Ez szolgáltatja a sportágon belüli megosztottság és ellentmondás alapját is. A PDC – a másik nagy profi szervezet – engedélyezi alkohol fogyasztását a versenyzőknek, ugyan nem a színpadon, de a színfalak mögött bárki bármit ihat. A WDF sem tiltja – a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) 2018-ban levette tiltólistájáról is –, a magyar szövetség által szervezett versenyeken azonban nem engedélyezett. Ezt a gyakorlatot a szomszédos országok is kezdik átvenni.

A WDF a nemzeti szövetségekkel karöltve, alulról építkezve fejleszti a sportágat, és neveli a versenyzőket. Magyarországon mi is próbálunk ifjúsági sportolókat nevelni, és kimondjuk azt, hogy a dartsjátékos ne igyon. Ne abból szerezze az erejét, hogy a poharat emelgeti. Alkohol nélkül is el lehet érni ugyanazt a teljesítményt, persze vannak, akik mást mondanak vagy mondanának erre. A WDF versenyein minden játékos tiszta, természetesen a magyar csapat is. Ez óriási dolog. Ezt a nemzetközi játékosok sokszor hitetlenkedve fogadják, nem értik, alkohol nélkül hogyan képes valaki jó teljesítményre

– mondta Rucska József, aki hozzátette: a darts ismertsége és népszerűsége egyre növekszik, ezt mutatja az is, hogy a magyarországi televíziós csatornák egyre több versenyt tűznek képernyőre. Voltak már kezdeményezések a PDC-n belül is arra, hogy tiltsák meg az alkoholfogyasztást a versenyeken, de ezek rendre elhaltak eddig. A színpadon természetesen csak vizet ihatnak a játékosok, de a színfalak mögött azt öntenek a pohárba, amit csak akarnak.

De miért is fontos a WDF világbajnoksága, amelyre a PDC-hez hasonlóan a világranglistán megszerzett pontok alapján kvalifikálnak a játékosok? Ha a pénzdíjakat, közvetítéseket és népszerűséget vesszük alapul, a PDC a piramis csúcsa, a WDF pedig minden, ami alatta van. De ahogy a piramisoknál, így a dartsban is igaz: a kettő egymás nélkül nem létezhet. A PDC versenyrendszerébe való kerüléshez elég egy érvényes személyazonosító okmány, míg a WDF a nemzeti szövetségekkel karöltve szervez versenyeket, amiken csak igazolt játékosok indulhatnak el. A PDC versenyzői között több olyat találunk, akik előbb a WDF-nél alapozták meg karrierjüket: Raymond van Barneveld, hogy a legismertebb nevet említsük, de Jelle Klaasen, Scott Waites, Stephen Bunting és Glen Durrant is bejárta ezt az utat.

Hogy éli meg ezt a legjobb magyar férfi játékos?

Megkerestük a legmagasabban jegyzett magyar férfi játékost, Kovács Patrikot, aki karnyújtásnyira volt a PDC égisze alá tartozó Hungarian Darts Trophyn az első körös győzelemtől – Major Nándornak ez össze is jött Ricardo Pietreczko ellen, aki azóta bomba formában van. Kovács meglátása szerint a WDF világbajnoksága az év második legrangosabb eseménye a PDC világbajnoksága mellett, így eddigi legnagyobb eredményének tekinti, hogy kvalifikálta magát Lakeside-ba. A finanszírozási nehézségekkel kapcsolatban nincsenek kétségei.

Biztos vagyok benne, hogy meg fog oldódni a dolog, nem tartok tőle, hogy máshogy alakulna. Megmondom őszintén, nem is nagyon ásom bele magam ebbe a kérdésbe. Amit a szövetség megígért, azt mindig betartotta, nincs okom kételkedni ebben. Csak arra fókuszálok, hogy megfelelően felkészüljek a világbajnokságra

– fogalmazott Kovács Patrik az Index megkeresésére. A Hungarian Darts Trophyra rossz emlékekkel gondol vissza, idegen érzés volt neki, hogy ilyen közel volt a győzelem, és csak annyit kellett volna tenni, hogy megőrzi a higgadtságát. Ez azonban nem sikerült, több meccsnyilat is elrontott, így végül 6–5-ös vereséget szenvedett. A tapasztalatot viszont továbbviszi magával, ha legközelebb ilyen helyzetbe kerül, máshogy reagál majd. A jelenlegi formájával kapcsolatban visszafogottan nyilatkozott Kovács, a nyári kényszerpihenő, amikor két hónapig nem igazán voltak versenyek, nem tett jót neki.

A leállás pont akkor jött, amikor jó formában voltam. Az nem kivitelezhető, hogy az ember kiutazik kisebb angliai versenyekre. Lehet, máshogy kellett volna hozzáállnom a dolgokhoz, de ezt utólag már nem lehet korrigálni. Érzékeltem, hogy a formám visszaesett, így néhányat visszaléptem. A két hónapos szünet után ráadásul egyből a mély vízbe kellett ugrani, ahol ugyan építő jellegű, de nagy pofon jött. Bízom benne, hogy a magabiztosságom az elkövetkező három-négy versenyen visszatér. A dolgok 40 százaléka a tábla előtt áll össze, a maradék 60-at nekem kell megoldanom testileg-lelkileg

– így Kovács Patrik, aki elárulta: pszichológussal is együtt dolgozik, valamint úszni jár, ami az állóképességét javítja. Sokat jelent neki a támogató környezet, a családja és a barátai is mellette állnak.

Ő pedig december elején Lakeside-ban a WDF-világbajnokságon állhat a tábla előtt négy másik magyar versenyzővel, ha sikerül megteremteni a finanszírozás feltételeit.

(Borítókép: Kovács Patrik. Fotó: Papajcsik Péter / Index)