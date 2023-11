Kirúgták a holland válogatott labdarúgót a háborúról tett kijelentései miatt

A mainzi együttes pénteken este közölte a hírt, miszerint megvált a holland válogatott játékostól.

Korábban a koblenzi államügyészség nyomozást indított El Ghazi ellen a köznyugalom megzavarásának gyanúja miatt, valamint felvetődött bűncselekmények támogatása és gyűlöletkeltés is.

A Hamász október 7-én követett el terrortámadást Izraelben, ezt követően El Ghazi az Instagramon a „From the river to the sea, Palestine will be free” szöveget írta ki. Ez azt jelenti, hogy Palesztina eltávolodna Jordániától, és egészen a Földközi-tengerig terjeszkedne – bizonyos értelemben megtagadva Izrael létjogosultságát.

A 28 éves játékost kezdetben eltiltották, de aztán visszatért a keretbe, mert leszögezte, elhatárolódott korábbi kijelentéseitől. A szerdai Hertha elleni kupameccs előtt azonban ismét megjelent egy Instagram-bejegyzés, amiben El Ghazi egyértelművé tette, hogy a klub hétfői közleményét ő nem engedélyezte.

Ebben a kommünikében (a futballista posztjában) egyébként El Ghazi elítéli a háborút, az erőszakot és az antiszemitizmust is. A legfrissebb, péntek esti bejegyzésében pedig azt írja:

A megélhetésem elvesztése semmi ahhoz képest, hogy Gázában a poklot élik meg az ártatlanok.

El Ghazi szerződésbontása a nyugati profi sport első olyan esete az izraeli háború kitörése óta, amely ennyire komoly következményeket von maga után. Több sportoló is nyilvánosan felvállalta már véleményét, de legtöbbjükkel elbeszélgetett a klubvezetés, vagy néhány napig felfüggesztették.

A támadó idény nyáron érkezett Mainzba a PSV-től, három mérkőzésen összesen 51 percet játszott a német gárdában.