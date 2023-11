Párizsi terepszemle: kívülről már szép minden, de belül még sok a munka

Fábián László, a MOB főtitkára az M4 Sport Nemzeti Sporthíradó című műsorában csütörtökön reggel elmondta: az utazás fő célja az olimpiai falu aktuális állapotának megtekintése volt, de a kollégáival együtt több más témában is tárgyaltak a helyiekkel.

Felidézte, hogy a nyári látogatásukkor csupán egy lépcsőház volt készen a játékok egyik központi létesítményében, ehhez képest mostanra „kívülről szép minden”, de belül még sok munka vár a kivitelezőkre.

Fábián László szerint nem egyszerű az ideális körülmények megteremtése, mert kevés a hely, kevés az ágy, és komoly logisztikát igényel majd, hogy az akkreditált személyeket, akik a játékok bő két hete alatt folyamatosan cserélődnek, megfelelően el tudják helyezni.

„Igyekszünk a lehető legtöbbet kihozni abból, amit a szervezők biztosítanak. Sok dolgot kell pótolnunk, a klímától kezdve az ágyhosszabbítókig, a különböző pihenést segítő felszerelésekig, a masszázs és orvosi területek, valamint a csapatiroda kialakításáig. Ezért is volt nagyon fontos, hogy tíz hónappal a rajt előtt a helyszínen tájékozódjunk. Nem véletlenül voltunk kint kilencen, két órát kaptunk arra, hogy mindent megnézzünk. Úgy gondolom, hogy jól végeztük a munkánkat, és felkészültünk mindenre” – fogalmazott a MOB főtitkára.

Szóba került a biztonsági helyzet is. A sportvezető elmondta: Párizs hatalmas város, rengeteg az autó, borzasztóan nagy a forgalom és az olimpia alatt is hatalmas lesz a tömeg.

A kintlétük alatt rengeteget metróztak, már csak azért is, mert a szervezőbizottság a sportolóknak, szakembereknek is azt javasolja, hogy tömegközlekedéssel utazzanak.

Mi azért ezt nem gondoljuk komolyan, mert ez nem egyszerű helyzet, főleg a biztonság szempontjából. Ezzel együtt teszteltük a metróvonalakat, ha esetleg úgy alakul, fel tudjuk készíteni a kint lévő magyarokat.

Fábián László arról is beszélt, hogy szerdán nagy sikerű sportolói fórumot tartottak, amelyen 21–22 szövetség képviseltette magát. Szeretnék, ha a versenyzők felkészültek lennének a kinti körülményekkel kapcsolatban, ennek érdekében december elején a főtitkároknak is hasonló fórumot szerveznek.

A sportvezető hangsúlyozta: Habsburg György párizsi magyar nagykövet a csapatával együtt mindent megtesz annak érdekében, hogy a játékok ideje alatt maximális támogatást tudjanak adni a magyaroknak.

Magyarország jelenleg 12 sportágban 58 indulási joggal rendelkezik, Fábián László szerint semmi okuk nincs a panaszra.

„Még több csapatunk is versenyben van. Úgy gondolom, hogy a női vízilabda–válogatott ott lesz az olimpián, szurkolunk a két kézilabdacsapatunkért és a női kosárlabda, illetve 3x3 kosárlabda is jól áll, tehát bizakodunk. Az olyan sportágakban, amelyekben a pontokat gyűjtik a világranglistán, szintén jól állunk, például dzsúdóban, de az sem kizárt, hogy hosszú idő után lovasunk is lesz az olimpián” – fogalmazott.

A párizsi olimpiát 2024. július 26. és augusztus 11. között rendezik.

(MTI)

(Borítókép: Mohamad Salaheldin Abdelg Alsayed/Anadolu Agency/Getty Images)