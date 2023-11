Suhajda Szilárd felesége naptárt készített férje naplóbejegyzéseiből

Suhajda Szilárd magyar hegymászó felesége, Legindi Tímea a korábbi években is készített már naptárt férje expedícióiról, ezzel a hagyománnyal pedig idén sem szeretett volna szakítani. A 2024-es naptárban nemcsak képek, hanem Suhajda naplóbejegyzéseiből származó idézetek is helyet kapnak.

Fél éve az egész ország egy emberként szurkolt Suhajda Szilárd magyar hegymászónak, aki májusban a Mount Everestet akarta meghódítani, mindezt oxigénpalack és serpa nélkül. A 41 éves hegymászót végül a világ legjobb serpáiból álló keresőcsapat sem találta meg. A keresést befejezték, mert már nem volt esély arra, hogy élve találják meg Suhajdát.

Legindi Tímea, Suhajda Szilárd felesége a Blikknek most arról mesélt, hogy nemrégiben úgy döntött, hogy – a tradíciók egyfajta folytatásaként – naptárban örökíti meg a Kyocera Everest Expedíció pillanatait. Nem ez volt az első ilyen kiadványa, korábban is készített már hasonlót.

A naptár képeit a Kyocera Everest Expedíció 2023 képanyagából állítottam össze. A korábbi évekhez hasonlóan a 2024-es az előző évi, vagyis a 2023-as expedíció képeit jeleníti meg. A korábbi évek hagyományát folytatva döntöttem úgy, hogy idén is készítek naptárat, valamint azért is, mert az előző kiadványokat is sokan szerették. Rengeteg pozitív visszajelzést kaptam eddig, aminek nagyon örülök

– mondta a lapnak Legindi Tímea.

Suhajda a mászás során több naplóbejegyzést is készített, az utolsóról mi is beszámoltunk. A magyar mászó ebben arról ír, indulás előtt súlyos betegség gyötörte, amit igyekezett teával és házi kolbásszal kikúrálni. Már ekkor is csak egy cél lebegett a szeme előtt, hogy felérjen a csúcsra.

Félek, boldog vagyok, izgatott. Várom, hogy elindulhassak, és várom a földet érést: a hazaérkezést! Látom magam előtt a csúcsra vezető utolsó métereket. Látom magam előtt a kisfiam, ahogy szalad felém a reptéren! Timit. A Családomat, Titeket, az Életet

– írta akkor Suhajda.

A naptár utolsó, decemberi oldalán nemcsak egy Suhajda-idézet, de felesége néhány saját gondolata is helyet kapott.