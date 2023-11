Az Esport1 beszállt a legnagyobb gamer rendezvénysorozatba

Belép a rendezvénypiacra az Esport1 Kft., miután többségi tulajdonrészt szerzett a PlayIT-t, a Budapest Comic Cont és a legnagyobb hazai Minecraft-rendezvényt, a Mineshow-t szervező cégben. A megállapodás értelmében a PlayIT Entertainment Kft. az Esport1 leányvállalataként szervezi majd a jövőben a hazai gaming és szórakoztató rendezvényeket, a korábbi menedzsmenttel közösen dolgoznak tovább a meglévő és az új termékek fejlesztésén – írja közleményében a cég.

A PlayIT Magyarország legnagyobb gamer- és IT-rendezvénysorozata, amelyet 2011-ig Budapest Game Show néven rendeztek meg. Az egykor 1500 látogatóval induló esemény az évek alatt hatalmasra nőtt, volt olyan rendezvény, amire több mint 25 ezren látogattak el. A PlayIT szervezői az évek során megfordultak már több vidéki nagyvárosban és Belgrádban is, emellett pedig folyamatosan bővítették a rendezvények kínálatát: a legkisebbek számára a Minecraft köré épülő Mineshow, a filmek és sorozatok rajongóinak pedig a Budapest Comic Con lett az új találkozási pont.

A MEEX és az Esport1 évek óta dolgoznak együtt a magyar esport/gaming piacon. Éppen ezért örülünk annak, hogy egy közös cégben tudjuk szervezni az eddigi és ezutáni eseményeinket. Komoly terveink vannak, folyamatosan bővíteni szeretnénk mind a portfóliónkat, mind az ügyfeleink körét

– nyilatkozta Csanda Gergely, a PlayIT Entertainment Kft. társ ügyvezetője.

„Évről-évre kutatjuk a hazai videójáték- és esportpiacot, és a COVID után is azt látjuk, hogy van igény helyszíni rendezvényekre a rajongók részéről – mondta Hodozsán Dániel, az Esport1 operatív vezetője. – Az elmúlt hét évben számos gaming- és esportrendezvényt szerveztünk hazai és régiós szinten, a jövőben pedig szeretnénk fejleszteni és bővíteni ezen események portfólióját, és lehetőséget adni több kapcsolódó területnek, például a hazai és régiós játékfejlesztőknek. A PlayIT Entertainment Kft. ennek a folyamatnak az első lépése. Külön öröm, hogy a PlayIT menedzsmentje folytatja tovább a munkát velünk, kihasználva a szinergiákat.”

Az ügylet részeként a PlayIT Store is átkerült az új cégbe, ezzel a gamingpiac egyik meghatározó webshopja is a portfólió része lett. Az új vállalat a tervek szerint továbbfejleszti a rendezvényeket és olyan tematikákkal egészíti ki azokat, mint a filmek és a képregények világa, valamint új termékekkel is megjelenik a piacon.

Nem teljesen új terep számukra

Vasárnap három teremben, telt ház előtt közvetítette az Esport1 az ETELE Cinemában a League of Legends (LOL) világbajnoki döntőjét.

A valaha volt második leggyorsabb Worlds-döntőt a magyar rajongók több platformon követhették élőben, legyen szó Twitch-ről, YouTube-ról vagy épp az ETELE Cinemáról, ahol három teremben zajlott párhuzamosan a vetítés. Bár az abszolút magyar egyidejű nézettségi rekord nem dőlt meg (azt a 2021-es Worlds-döntő tartja 15 500-zal), összességében több mint 7000-n leültek az idei évben, hogy a világ legjobbjainak ütközetét élőben kövessék.

Jól mutatja a hatalmas érdeklődés azt, hogy az esportra van igény még akkor is, ha a szöuli helyszín miatt nem volt a legkényelmesebb az időzóna a magyar szurkolók számára. 2024-ben Londonban az O2 Arena szolgáltatja a helyszínt a Worlds fináléjának.