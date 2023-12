Gyerekcipőben jár ez a világbajnokság, de magyar sikerrel indult

A darts őshazája egyértelműen Nagy-Britannia, ezt bárki a saját bőrén tapasztalhatja, aki ellátogat egy szigetországi versenyre. Így tettünk mi is, útra keltünk a Londontól valamivel több mint egy órányi autóútra található Lakeside-ba, ahol a Darts Világszövetség (WDF) világbajnokságát rendezik öt magyar résztvevővel. Szombaton ketten tábla elé is léptek, Ihász Veronika győzelemmel kezdett, Kovács Patrik szoros vereséggel búcsúzott.

Ahogy arról beszámoltunk, öt magyar versenyző jutott ki a WDF-világbajnokságra, amely december másodikán, szombaton vette kezdetét. A magyar csapatnak anyagi nehézségei adódtak a vébé előtt, a kiutazás is veszélyben forgott, végül megérkezett a várva várt állami támogatás, így a versenyzőknek csak a felkészülésre kellett fókuszálniuk.

Egy sportág, két szervezet, két világbajnokság

Nem egyedülálló a sportvilágban az, hogy egy sportágnak több nemzetközi ernyőszervezete legyen, gondoljunk csak a teniszre, ahol a Nemzetközi Szövetség (ITF) mellett a férfiak (ATP) és a nők (WTA) versenyeinek szervezése is külön kézben van. Némiképp hasonló a helyzet a dartsban is. A Brit Dartsszervezetet (BDO) 1973-ban alapították, egy évvel később a Darts Világszövetség (WDF) alapítóinak egyike lett. A BDO monopol helyzetbe navigálta magát az 1980-as években, a legtöbb rangos tornát és az évente megrendezendő világbajnokságot is kisajátította.

A topjátékosok a '90-es évek elején elégedetlenkedni kezdtek a BDO működésével, 1993-ban a legjobbak közül többen kiváltak a BDO-ból, és megalapították a Darts Világtanácsot (WDC). Ezt később átnevezték, így jött létre a PDC. A másik nagy szervezet, a BDO 2020 októberében csődeljárást kezdeményezett maga ellen, a WDF átvette a versenyek szervezését. Eközben a PDC leuralta a piacot, az alulról szerveződő, nemzeti szövetségekre is támaszkodó WDF pedig megalapította saját világbajnokságát 2022-ben – valójában továbbvitte a BDO-világbajnokságot a saját égisze alatt.

Az első BDO-világbajnokságot 1978-ban rendezték, az utolsót 2020-ban. A sorozatot tovább éltető WDF másodszor rendezett vébét, ez érződött is a helyszínen.

London Luton repülőterétől alig egy órás autóútra található Frimley Green, a húszezer lakosú angol település, amely építészeti stílusa alapján is felismerhetően a főváros vonásait hordozza magán. A város szélén, tóparti környezetben terül el a Lakeside nevezetű komplexum, amely hotelként és rendezvényközpontként is funkcionál.

A főbejáraton behajtva rögtön balra kanyarodtunk, ahol megpillantottuk a hotelt, ami egy Balaton-parti SZOT-üdülőre emlékeztet. Pókhálók erdeje szövi át a kovácsoltvas kerítést és az erkélyek korlátait, harmonikaajtók nyílnak a hallban és a közlekedőben, a '30-as évek horrorfilmjeiből ismert lámpák világították meg a ködbe burkolózó kertet.

A komplexumot – amelynek főbejáratánál a Darts Háza feliratú tábla van kifüggesztve – 1972-ben alapította Bob Potter, aki az 1978-as tűz után újjáépítette Lakeside-ot. 1986-tól volt a BDO-világbajnokság házigazdája, hosszú évekig névadó szponzor is. A legendás Bob Potter – akit a Brit Birodalom Rendjével is kitüntettek – idén, 94 éves korában halt meg.

Szervezésből jóindulattal kettes alá

A korábbi, BDO-s időszakhoz nincs viszonyítási alapunk, de a második ízben idén kiírt WDF-világbajnokság gyerekbetegségeit hamar felfedeztük. Olimpiát, labdarúgó világ- és Európa-bajnokságot, vizes és atlétikai világbajnokságot megjárt tudósítóként volt összehasonlítási alapom, így nem túlzó a kijelentés:

a Darts Világszövetségnek van még mit tanulnia.

Először is: Frimley Greenben egy árva hirdetőoszlop sem hívta fel a figyelmet arra, hogy itt éppen dartsvilágbajnokság zajlik, pedig London vonzáskörzetében nem elhanyagolható a sportág szerelmeseinek száma. Ha valaki benézte az útvonalat a térképen, és véletlenül Lakeside-ba kanyarodott, egy tó és az annak partján elterülő hotel fogadta. Mintha nem éppen a sportág WDF-csúcseseménye zajlana...

A hoteltől alig néhány perc sétára található a színházakat idéző rendezvényterem, ahol a világbajnokságot rendezik. Az épületben mindenhol felhívják a figyelmet a bankkártyás fizetés preferáltságára – a Covid-idők egyik hagyatéka –, ám a bejáraton belépve a biztonsági személyzet a ruhatárhoz irányít, ahol kapásból csak készpénzzel lehet fizetni.

A PDC-versenyeken is megszokott asztalos ültetési rendszer működik a WDF-világbajnokságon is, valamivel több mint ezer ember tud helyet foglalni. A háttérben működő két büfé azonban közel sem elég a tömeg kiszolgálásához, már az első mérkőzés előtt kígyóztak a sorok a kasszáknál. A helyszínen természetesen dartstermékeket is lehetett vásárolni, tollaktól és száraktól kezdve nyilakon át mezekig szinte mindent – a kártyás fizetés jegyében csak készpénzzel itt is.

Az angol közönség – ahogy más sportágakban is – inkább végignézi a mérkőzéseket, semmint végigtombolja. Az asztaloknál a literes korsók gyorsan ürültek, a nézők jókedélyűen beszélgettek, a meccsek között énekelték a hangfalakból dübörgő dalokat, a bekészített 180-as táblák sajnos viszonylag ritkán lendültek a levegőbe. A dartsversenyek miliőjét azért hozta a WDF-vb is: rengeteg jelmezessel találkoztunk, egy fiatal csapat beszélgetését elkapva megtudtuk, hogy sokaknak egy álma vált valóra a Lakeside-ba való eljutással.

Felemás magyar eredmények a nyitányon

Szombaton két magyar versenyző is színpadra lépett. A délutáni programban Ihász Veronika egy hazai játékos, Jo Clements ellen mérkőzött. Egy nyögvenyelős (3–2) és egy könnyedebb (3–1) szettel biztosította be 2–0-s győzelmét a Győri Darts Club versenyzője, aki következő mérkőzését szerdán játssza, a nyolcaddöntőben a szintén angol Lorraine Winstanley lesz az ellenfele.

A mérkőzés előtt úgy éreztem, semmi sem jó, ráadásul rohanós volt minden, nem kaptam konkrét kezdési időpontot. Aztán azon is meglepődtem a meccs közben, hogy a tavalyival ellentétben ezúttal nem volt szünet a két szett között – mondta az Index érdeklődésére Ihász Veronika. – Ahogy odaértünk a helyszínre, húsz perc alatt lettem ideges, pedig előtte egész nap kiegyensúlyozott voltam. Remegett kezem-lábam még akkor is, amikor úgy éreztem, egyébként már megnyugodtam.

Az esti programban következett Kovács Patrik, akire „Amerika Kapitány”, azaz Jim Widmayer járt. Az amerikai játékos tavaly megnyerte a Las Vegas Opent, korábban évekig versenyzett a PDC rendszerében is, így az biztos volt, hogy nem könnyű feladat vár Kovácsra.

Az első két szett egyaránt szorosan alakult, Widmayer az elsőt, Kovács a másodikat nyerte meg, így következhetett a mindent eldöntő játszma. Kovács 100 fölötti átlaggal húzta be az első leget, ami bizakodásra adott okot, ám Widmayer egy 107 fölötti körátlaggal vágott vissza, majd a következő két leget is behúzta, ezzel magát a mérkőzést is.

„Az én játékom sem volt éppen kiegyensúlyozott, ennek fizettem meg az árát a végén – kijött az ellenfelem rutinja. Nem örülök annak, hogy így alakult az első világbajnoki szereplésem, de a kardomba sem dőlök. Nem tudom, hogyan lendülök tovább, de továbbra is egyértelmű: fejben kell javulnom. Készülök tovább, a következő nagyobb megméretésem a PDC Q-School lesz, meglátjuk, utána hogyan tovább” – értékelt Kovács Patrik a mérkőzés után.

(Borítókép: Kovács Patrik a Hungarian Darts Show 2023. szeptember 22-én. Fotó: Papajcsik Péter / Index)