Ebbe az exkluzív klubba csak a legelhivatottabb mesterek kerülhettek be

Csütörtökön 691 név került fel a Dr. Koltai Jenő Sportközpontban a Magyar Sport Mesteredzői Falára. Ennyien érdemelték ki eddig a megtisztelő címet, és hála istennek mintegy 250-en még ma is közöttünk vannak. Ők a magyar sport sikereinek letéteményesei, akiknek szakavatott munkája, elhivatottsága nélkül nem születhetett volna meg a 181 magyar olimpiai aranyérem.

A Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem és a Magyar Edzők Társasága meghitt ünnepségre hívta meg a magyar sport sikereinek legfőbb kovácsait, a mesteredzőket. Az apropó a Magyar Edzők Társasága megalakulásának 30. évfordulója volt, ebből az alkalomból avatták fel a Magyar Sport Mesteredzői Falát a Csörsz utcai dr. Koltai Jenő Sportközpontban.

Az eseményen – akár egy fantasztikus panoptikumban – találkozhatott az újságíró a magyar sport legkiemelkedőbb edzőegyéniségeivel. Ott volt Csank János egykori labdarúgó szövetségi kapitány, aki csütörtök reggel is megtartotta futóedzését ózdi szűkebb pátriájában, a Sajó partján. Forrón üdvözöltük egymást Bíró Attilával, a női vízilabda-válogatott mesteredzői címmel tavaly elismert korábbi szakvezetőjével.

Találkoztunk Kásás Zoltán vízilabda-exkapitánnyal, Mészáros Lajossal, a férfi kosarasok valamikori szövetségi kapitányával. Mocsai Lajos, a Testnevelési Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke, ugye, korábban maga is női és férfi szövetségi kapitány volt a kézilabdázóknál, ahogy Sterbenz Tamás, az egyetem rektora is volt valaha az MKOSZ főtitkára. És eljött Kamuti Jenő, a Nemzetközi Fair Play Bizottság elnöke, és természetesen Schmitt Pál korábbi köztársasági elnök, a NOB tiszteletbeli tagja, a Nemzet Sportolója is, továbbá Fábián László öttusa olimpiai bajnok, a MOB főtitkára.

Sterbenz Tamás beszédében hangsúlyozta: „szimbolikus jelentősége van ennek a falnak a Testnevelési és Sporttudományi Egyetem és a Magyar Olimpiai Bizottság életében. A mesteredző összetett szóból a mester talán még fontosabb, mint az edző. A mesterré válást csak a nagymesterektől lehet eltanulni, ez iskolapadban nem sajátítható el. Ez a tudás nem szavakba önthető, hanem személyes jellegű. Egymást tudjuk tanítani.”

A rektor szemantikai kitérővel fejezte be mondandóját, rámutatva, hogy az angol coach, azaz edző a Komárom vármegyei Kocs község nevéből ered, ami pedig alig pár kilométerre van Tatától, a magyar olimpiai edzőközponttól. „Célunk, hogy a világ első számú edzőképző központja legyünk” – jelezte Sterbenz.

Molnár Zoltán, a 30 éve alakult Magyar Edzők Társasága elnöke kiemelte: „Ünnepelni jöttünk sokunk alma materébe. Megható, hogy sokan elfogadták a meghívást, sokan a Nemzet Sportolói közül is. 30 éve alakult meg a MET. Akkoriban az edzői hivatás becsülete leértékelődött, de ma más a helyzet, anyagi és erkölcsi megbecsülés övezi a magyar edzőket.”

A MET kezdeti 50 fős tagsága időközben 1200-ra nőtt. A MET átalakul köztestületté a közeljövőben, említette büszkén Molnár Zoltán.

„A bajnokok edzői az aranykovácsok, nélkülük még soha, senki nem tudott a csúcsra jutni. Mi lehet nagyobb felelősség annál, mint fiatal sportolók álmainak megvalósulásán dolgozni?” – tette fel a költői kérdést.

A Magyar Sport Mesteredzői Falára 691 név került fel, ők igazi példaképek, nemzetünk elismert szakemberei. Nekik köszönhető, hogy sportnemzetként tekinthetünk hazánkra. Hála istennek közülük mintegy 250-en ma is élnek.

Schmidt Gábor helyettes államtitkár arról beszélt, hogy a mesteredző szó olyan életművet takar, amely előtt fejet kell hajtanunk. Ezek a szakemberek a minőségi munka letéteményesei, példaképek. Megható pillanat volt, amikor megemlítette, hogy Simon Miklós itt van, aki őt annak idején, tízévesen elindította a kajakos pályán.

Mocsai Lajos azt hangsúlyozta, hogy ezek a sportemberek nemcsak szakmai, hanem életpályaprogramot is adnak a sportolóknak, inspirálnak.

Ötödik felszólalóként nem volt könnyű dolga Fábián Lászlónak, a Magyar Olimpiai Bizottság főtitkárának. Az edző apánk helyett apánk, mindig ott van a versenyző mellett, jegyezte meg. Fábián beszélt a nagy elődökről, Ormai Lászlóról, Tihanyi Józsefről, akik megkezdték ezt a munkát. A MOB is örömmel dolgozik együtt ezzel a testülettel. Nem véletlen, hogy Molnár Zoltán, a MET jelenlegi elnöke korábban a MOB főtitkára volt.

Az edzők, a mesteredzők nem csupán bajnokokat nevelnek, hanem ők faragnak embert a sportolókból.

Ezt követően a 81 éves Schmitt Pál emelkedett szólásra, aki segítséggel ment fel a dobogóra. „Így lép fel egy volt élsportoló!” – jegyezte meg nem kis öniróniával.

A TF lassan száz éves lesz. Nem mindenki mesteredző, még csak nem is szakedző. 40 000 edző dolgozik Magyarországon, ők nevelnek sportolót a kétmillió fiatalból. Edzőnek lenni nem foglalkozás, hanem küldetés, hivatás. A mesterséges intelligencia elég lenne ehhez? Ugyan! Ahhoz kevés, hogy Milák Kristófot meggyőzze.

Minden magyar bajnok mögött ott áll egy nagyszerű edző! Harminc éve mentek a magyar edzők külföldre, ma hazajönnek! Ma megvan a megbecsülés, az erkölcsi és az anyagi egyaránt.

Ezek után átadták a frissen alapított MET aranyjelvénye kitüntetést, amit a következők kaptak:

Schmitt Pál, aki a Mesteredzői Kollégium létrehozásában is segédkezett;

Prof. dr. Tihanyi József, a Testnevelési Egyetem volt rektora;

Gallov Rezső, 1990–1994 között államtitkár, az OTSH elnöke;

Ormai László, a MET volt elnöke, posztumusz.

Díszoklevél elismerésben öten részesültek.

