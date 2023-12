Megkezdődött a szavazás az Év sportolója Gálára

Szöllősi György, az MSÚSZ elnöke az M4 Sporton ismertette a listákat. A szövetség elnöksége öt kategóriában tízes jelöltlistákat állított össze, a szavazás december 28-ig tart. Ekkor jelentik be – szintén az M4 Sporton –, hogy kategóriánként kik kerültek be az első háromba.

A Magyar Sportújságírók Szövetsége 2024. január 8-án az Operaházban rendezi meg az M4 Sport – Az Év Sportolója Gála 2023-díjátadót. A műsor 19.30-tól lesz látható az M4 Sporton.

Szöllősi György emlékeztetett rá: az utóbbi években egyre több sportújságíró vesz részt a voksoláson, az MSÚSZ célja pedig az, hogy az idén is 400 felett legyen a szavazók száma. Hozzátette, hogy most először az egyéni kategóriák mind a 10 jelöltjét meghívják majd a gálára, amelyre díszvendégeket is várnak, köztük Javier Sotomayor kubai olimpiai és többszörös világbajnok, világcsúcstartó magasugrót.

Az MSÚSZ negyedszer díjazza az Év sportpillanatát, az m4sport.hu oldalon található, a szövetség és a sportcsatorna szakértői által összeállított listára a szurkolók szavazhatnak szintén december 28-ig. A szűkített hármas lista alapján viszont már felkért szakemberek döntenek a nyertesről.

A fogyatékos sportolóknál három kategóriában hirdetnek győztest. A jelöltek listáját a Magyar Paralimpiai Bizottság állította össze, a végső sorrendről az MPB által felkért szakemberek, szakírók döntenek.

Az év sportpillanatai (jelöltek):

Emily Bölk győztes gólja az utolsó pillanatban a Ferencváros – Esbjerg kézilabda-BL-elődöntőn

Esbjerg kézilabda-BL-elődöntőn Vogel Soma „aranyat érő” utolsó ötösvédése a Magyarország – Görögország vízilabda-világbajnoki döntőn

Görögország vízilabda-világbajnoki döntőn Sallai Roland bombagólja a Szerbia elleni, budapesti labdarúgó-Európa-bajnoki selejtezőn

Vas Kata Blanka szakaszgyőztes sprintje a női kerékpáros Giro d'Italián

Szoboszlai Dominik szólógólja a Magyarország – Montenegró labdarúgó-Eb-selejtezőn

Montenegró labdarúgó-Eb-selejtezőn Muszukajev Iszmail szabadfogású birkózó utolsó négypontos nagy ívű akciója a világbajnoki döntőben

Világbajnoki arannyal a dobogón a férfi kardcsapat

Alekszandar Pesics utolsó pillanatban elért győztes gólja a Ferencváros Csukaricski elleni labdarúgó Európai Konferencia-liga-mérkőzésén

Dubei Debóra győztes duplája Csehország ellen, a női kosárlabda-Eb-n

Kákosy Olívia parakarate világbajnoki aranyérmet kap Budapesten

Az év sportolója díj jelöltjei

férfiak:

Halász Bence (atlétika)

Hanga Ádám (kosárlabda)

Koch Máté (vívás)

Kós Hubert (úszás)

Losonczi Dávid (birkózás)

Marozsán Fábián (tenisz)

Muszukajev Iszmail (birkózás)

Pekler Zalán (sportlövészet)

Szoboszlai Dominik (labdarúgás)

Zalánki Gergő (vízilabda)

nők:

Csipes Tamara (kajak)

Elekes Enikő (szumó, birkózás)

Érdi Mária (vitorlázás)

Kiss Virág (kosárlabda)

Korok Fatima (mélymerülés)

Kovács Zsófia (torna)

Krizsán Xénia (atlétika)

Márton Luána (taekwondo)

Pigniczki Fanni (ritmikus gimnasztika)

Vas Kata Blanka (kerékpár)

Az év csapata (egyéni sportágak csapatversenye):

férfi kajak kettes, 500 m (Kopasz Bálint, Nádas Bence)

férfi kajak, négyes, 500 m (Csizmadia Kolos, Nádas Bence, Kuli István, Tótka Sándor)

férfi kardválogatott (Decsi Tamás, Gémesi Csanád, Szatmári András, Szilágyi Áron)

férfi párbajtőr-válogatott (Andrásfi Tibor, Koch Máté, Nagy Dávid, Siklósi Gergely)

férfi légpuskacsapat (Péni István, Pekler Zalán, Hammerl Soma)

kettesfogathajtó-válogatott (Hölle Martin, Osztertág Kristóf, ifj. Fekete György)

női kardválogatott (Battai Sugár, Márton Anna, Pusztai Liza, Szűcs Luca)

vegyes légpuskacsapat (Mészáros Eszter, Pekler Zalán)

vegyes nyílt vízi úszóváltó (Fábián Bettina, Olasz Anna, Rasovszky Kristóf, Betlehem Dávid)

vitorlázóválogatott (Berecz Zsombor, Adorján Csaba, Bakóczy Róbert, Goszleth Marcell, Gyapjas Zsombor, Huber Lél, Lillik Ákos, Majthényi Szabolcs, Németh Áron, Németh Domonkos, Takácsy Levente, Tomai Balázs, Varjas Sándor)

Az év csapata (hagyományos csapatok):

Ferencváros, férfi labdarúgócsapat

Ferencváros, női kézilabdacsapat

férfi kézilabda-válogatott

férfi labdarúgó-válogatott

férfi strandkézilabda-válogatott

férfi vízilabda-válogatott

Győri Audi ETO KC, női kézilabdacsapat

női kosárlabda-válogatott

UVSE, női vízilabdacsapat

Vasas, férfi vízilabdacsapat

edzők:

Boczkó Gábor, a vívóválogatott szövetségi kapitánya, Koch Máté edzője

Decsi András, a férfi kardválogatott vezetőedzője

Elek Gábor, a Ferencváros női kézilabdacsapatának korábbi vezetőedzője

Gárdos Gábor, a női kardválogatott vezetőedzője

Módos Péter, a kötöttfogású birkózóválogatott szövetségi kapitánya

Németh Zsolt, Halász Bence kalapácsvető edzője

Marco Rossi, a férfi labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya

Szalma László, Ekler Luca paraatléta edzője

Székely Norbert, a női kosárlabda-válogatott szövetségi kapitánya

Varga Zsolt, a férfi vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya

Fogyatékos sportolók:

férfiak:

Bácsi Bernát (asztalitenisz, szervátültetett)

Gelencsér Róbert (atlétika, szervátültetett)

Kiss Péter Pál (kajak-kenu, paralimpikon)

Kiss Tamás (asztalitenisz, speciális olimpikon)

Major Endre (asztalitenisz, parasportoló)

Matskássy Pál (torna, speciális olimpikon)

Mihálovits Tamás (atlétika, szervátültetett)

Ötvös Patrik (cselgáncs, siketlimpikon)

Pente Kevin (atlétika, speciális olimpikon)

Suba Róbert (kajak-kenu, parasportoló)

nők:

Ekler Luca (atlétika, parasportoló)

Gál Nikolett (atlétika, siketlimpikon)

Gulyás Noémi (torna, speciális olimpikon)

Jakab Ivett (tenisz, szervátültetett)

Kákosy Olívia (karate, tanulásban akadályozott)

Konkoly Zsófia (úszás, paralimpikon)

Lipták Viktória (cselgáncs, speciális olimpikon)

Nagy Réka (atlétika, szervátültetett)

Pap Bianka (úszás, paralimpikon)

Takács Adél (atlétika, speciális olimpikon)

csapat:

női kerekesszékes vívóválogatott

para-asztalitenisz csapat

parabocsa-válogatott

speciális olimpiai bocsa vegyes páros

speciális olimpiai görkorcsolya vegyes váltó

speciális olimpiai női egyesített kosárlabda-válogatott

speciális olimpiai női egyesített labdarúgó-válogatott

szervátültetett asztalitenisz férfi páros

szervátültetett bowlingpáros

szervátültetett maratonfutó csapat