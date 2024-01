Milák Kristóf egy ideje eltűnt a világ elől, majd az év utolsó napján, a Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár Facebook-oldalára feltöltött közös fotón volt újra látható.

Sós Csaba a Sportrádió Hazafutás című műsorában úgy fogalmazott, hogy

én nem tudom ezt kommentálni, nyilván örülök annak, hogy megtörtént a kapcsolatfelvétel, de továbbra is azt tudom mondani, hogy ő a világ valaha volt egyik legtehetségesebb magyar úszója, akit visszavártunk eddig is és most is visszavárunk.