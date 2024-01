A hétfőn megtartott 66. M4 Sport – Az Év Sportolója Gála után napokkal sem csitulnak a hullámok, bármerre fordulunk úgy a szakmán, mint a sporttal valamilyen szorosabb-lazább kapcsolatot ápoló közvéleményen belül, véget nem érően záporoznak az érvek: kinek miért volt igaza, illetve miért nem. A szervező Magyar Sportújságírók Szövetsége (MSÚSZ) szerdán publikussá tette, hogy a végső sorrend mögött milyen számok álltak, így máris párhuzamba tudtuk állítani azzal, ahogyan az Index olvasói szavaztak a leginkább vitára okot adó három kategóriában. Ennek alapján megállapíthatjuk, ellentét nem csak azon a ponton érezhető, amit véleménycikkünkben már körbejártunk, miszerint futballisták kontra sportolók, hanem ott is, hogy sportújságírók kontra közvélemény.

Az MSÚSZ-nél a végeredmény 471 szavazat alapján alakult ki, míg kedd napközben készített szavazásunkra csütörtök délutánig, tehát két nap alatt 1600-as nagyságrendben érkezett voks, a szorzó tehát körülbelül 3,5-szeres. A konklúzió levonására, valamint publikálásra mindenesetre megfelelőnek gondoltuk a mintavételt, így ezek alapján jöjjenek az újabb számok.

Szoboszlai egyértelmű győzelme itt, ki-ki meccs ott

Amíg Az év férfi sportolója díjnál az MSÚSZ-nél 795 ponttal egyértelmű volt Szoboszlai Dominik győzelme az úszó Kós Hubert (465) és a vízilabdázó Zalánki Gergő (331) előtt, addig olvasóinknál a két csapatjátékos igazi ki-ki meccset vív(ott) egymással. Zalánki Gergő (687) a nagyságrendeket tekintve minimálisan vezet Szoboszlai Dominik (671) előtt, míg Kós Hubert (325) messze lemaradva követi a párost.

Rossi még Szoboszlait is megelőzte

Az év edzője díjat az MSÚSZ-nél a magyar labdarúgó-válogatott idehaza roppant népszerűségnek örvendő, immár kettős állampolgársággal bíró szövetségi kapitánya, Marco Rossi (992) érdemelte ki, de a férfi vízilabda-válogatottal világbajnoki címet szerző, a szavazáson második Varga Zsolt (730) is becsülettel „gyűjtötte” a szavazatokat. Elek Gábor (275) a harmadik helyhez elég voksot kapott. Olvasóinknál ennél jóval szorosabban alakult a sorrend, és ami ezúttal is különbség, hogy a pólósok képviselője itt is előz(ött): Varga Zsoltot (703) Rossi (640) és Elek (215) követi.

Ami védhetetlen...

Amíg az előző két kategóriában tényleg lehet azon morfondírozni, hogy ízlések és pofonok, a sportág hazai népszerűség ide, a nemzetközi mezőny sűrűsége pedig oda – lásd még kinek a pap, kinek a papné –, addig Az év csapata elismerésben (mármint a hagyományos csapatsportágakban) aligha van bocsánat vagy pardon. Amíg ugyanis a sportújságíróknál úgy alakult a sorrend, hogy férfi labdarúgó-válogatott (924), férfi vízilabda-válogatott (882) és Ferencváros női kézilabdacsapata (285), addig olvasóinknál a pólósok újfent az élre kerültek.

A vízilabdázók 1104 szavazatával szemben a labdarúgók 360-nal végeztek, a kézisek 106-ig jutottak.

Na erre mondják azt, hogy KO! Még akkor is, ha az előző két kategóriával szemben az MSUSZ-nél is ez volt a leginkább kiélezett küzdelem. A közvéleménynél eközben viszont mintha nem is lett volna küzdelem...

Ön kinek adná az év férfi sportolója díjat? Kós Hubertnek

Szoboszlai Dominiknak

Zalánki Gergőnek

Ön kinek adná az év edzője díjat? Elek Gábornak

Marco Rossinak

Varga Zsoltnak

Ön kinek adná az év csapata díjat a hagyományos csapatsportágakban? a Ferencváros női kézilabdacsapatának

a férfi labdarúgó-válogatottnak

a férfi vízilabda-válogatottnak

(Borítókép: Marco Rossi Az Év Sportolója Gálán. Fotó: Szikora Zsombor / MSÚSZ)