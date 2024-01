Halálos betegséggel küzd a korábbi angol szövetségi kapitány

Sven-Göran Eriksson, a 75 éves volt szövetségi kapitánynál tavaly diagnosztizáltak rákot, akkor még egy évet jósoltak számára – írja a Daily Mail. Nemrégiben adott interjút a svéd P1 rádiónak, ahol azt mondta, inkább nem gondol bele, mennyi ideje lehet hátra, „hiszen egyébként sem biztos semmi ezzel kapcsolatban”.

Többek kezdtek gyanakodni rossz egészségügyi állapotára, miután teljesen visszavonult a labdarúgástól. Most bevallotta, valóban betegség állt a háttérben.

Mindenki rákra gyanakodott, és tényleg erről van szó. Addig akarok küzdeni, amíg bírom erővel. Az agy ugyanis becsapható, ezért próbálom úgy programozni, hogy semmiképp ne süppedjek bele a betegség gondolatába

– fogalmazott Eriksson.

Elmondása szerint tavaly olyan rossz állapotba került, hogy összeesett futás közben, és ezt követően tudta meg orvosaitól a diagnózist. Kiderült, hogy sztrókot kapott, ráadásul a rák is teljesen szétterjedt a szervezetében.

Eriksson remek pályafutást tudhat maga mögött, az angol válogatott mellett Mexikó, Elefántcsontpart és Fülöp-szigetek szövetségi kapitánya is volt, míg klubszinten irányította többek között a Göteborgot, a Benficát, a Romát, a Fiorentinát, a Laziót, a Sampdoriát, a Manchester Cityt és a Leicester Cityt is. Utoljára 2019-ben ült kispadon, akkor a Fülöp-szigetek szövetségi kapitánya volt, majd a 2022–2023-as idényben a svéd IF Karlstad tanácsadójaként dolgozott.