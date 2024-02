Megemlékezések, aktív programok, konferenciák és díjátadók a Magyar Parasport Napján

Az MPB beszámolójában kiemelte: az idei évben is meghirdetett Lélekmozgató programra a belföldi és külhoni óvodások, iskolások, felsőoktatási intézmények hallgatói, valamint az önkormányzatok dolgozói mellett a sportegyesületek is csatlakozhattak. A FODISZ és megyei tagszervezetei által koordinált program ismét nagy sikerrel zajlott le,

idén több, mint 530 intézmény regisztrált a program honlapján a megemlékezésre és foglalkozott szemléletformáló beszélgetések, aktív parasport-foglalkozások keretében a magyar parasport és a fogyatékossággal élők témájával országszerte és a határainkon túl. A ténylegesen résztvevő intézmények száma ennél feltehetően jóval több volt.

A résztvevő intézmények számára az MPB és a FODISZ segédlettekkel, filmekkel, videókkal, háttéranyagokkal segítette a színvonalas megemlékezést. Az óvodás és kisiskolás korosztály számára idén is Bartos Erika érzékenyítő meséi és rajzai segítették a Lélekmozgató program megvalósítását.

A Magyar Parasport Napjának népszerűsítését ismét két nagykövet, egy olimpikon és egy paralimpikon sportoló segítette: Konkoly Zsófia paralimpiai, világ- és Európa-bajnok úszó és Rasovszky Kristóf olimpiai ezüstérmes, világ- és Európa-bajnok úszó. A két klasszis úszó valamennyi kiemelt programon részt vett, valamint tv- és rádiómegjelenéseken keresztül és a közösségi médiában is népszerűsítették az országos napot.

Csütörtökön több kiemelt programban kapott főszerepet a Magyar Parasport Napja. Az országos nap első állomásaként a Magyar Paralimpiai Bizottság és meghívott vendégei lerótták kegyeletüket azon paralimpiai bajnokok előtt, akik ma már nem lehetnek közöttünk. Az Országház melletti Olimpia Parkban tartott koszorúzáson Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár, Nagy Gergő, az V. kerület Oktatási Bizottságának elnöke, Szabó László, az MPB és a FODISZ elnöke, Becsey János, a Paralimpiai Bajnokok Klubjának elnöke és Szöllősi György, a Magyar Sportújságírók Szövetségének elnöke mondott beszédet.

11 Fotó: Magyar Paralimpiai Bizottság(Fotó: Magyar Paralimpiai Bizottság) Galéria: A Magyar Parasport Napja (Fotó: Magyar Paralimpiai Bizottság)

A koszorúzásban részt vett rajtuk kívül Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke, Urr Anita, a Magyar Paralimpiai Bizottság főtitkára, Vereczkei Zsolt háromszoros paralimpiai bajnok úszó, Gabriella Bascelli, a Lazio Alapítványának elnöke és a Magyar Parasport Napjának két idei nagykövete, Konkoly Zsófia paralimpiai bajnok és Rasovszky Kristóf olimpiai ezüstérmes úszók is.

Schmidt Ádám tiszteletnyilvánító beszédében hangsúlyozta, idén hazánk fogyatékossággal élő sportolói kiemelt támogatásban részesülnek, ennek egy bizonyos százalékát pedig a Magyar Parasport Napjára biztosították, hogy méltóképp hívják fel a figyelmet a fogyatékossport mozgalomra. Szöllősi György kiemelte, hogy a Miniszterelnöki Kabinetiroda az idei országos nap alkalmából egy különleges kiadványt jelentetett meg a Nemzeti Sportban „Hajrá Magyarok!” címmel, amely a hazai fogyatékossport múltjába és jelenébe enged betekintést, bemutatva a parasportok legnagyobb legendáit is. (A kiadvány elektronikus formában az alábbi linken érhető el!)

A parasport nap idei két kiemelt intézményében, a Budapesti Honvéd Sportegyesületben és a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen (NKE) is aktív és sokszínű Lélekmozgató program valósult meg. A Honvédba látogató gyerekek kipróbálhatták a kerekesszékes kosárlabdát, az ülőröplabdát és a paraboccia sportágat. Az NKE Ludovika Sportcsarnokban a hallgatók és tanáraik, valamint a meghívott sportszervezetek képviselői sportvetélkedő keretein belül mérethették meg tudásukat a különböző parasportágakban. A minibajnokság győztese, és ezzel a vándorkupa első büszke tulajdonosa pedig a Nemzeti Közszolgálati Egyetem csapata lett.

A korábbi hagyományokhoz híven, a Magyar Parasport Napja kiemelt programjaként, nemzetközi konferenciát és díjátadót rendeztek a Magyar Sport Házában Együtt erősebben, mint valaha címmel.

Az előadásokon több hazai és neves külföldi sportegyesület is beszámolt a köreikbe tartozó parasportolókról és a fogyatékossporttal kapcsolatos munkájukról. Az esemény díjátadó szekciójában Szabó László, az MPB és a FODISZ elnöke, Schmidt Gábor sportigazgatási és fejlesztési ügyekért felelős helyettes államtitkár, valamint Csisztu Zsuzsa, a Magyar Sportújságírók Szövetségének (MSÚSZ) alelnöke adta át az Év fogyatékos sportolókkal foglalkozó edzője díjat Szalma László paraatléta edzőnek.

A konferencia előadás szekciójában Gabriella Bascelli, az S.S. Lazio Sportegyesület Alapítványának elnöke mesélt a sportegyesületük parasport sikereiről és jövőbeli céljaikról. Kiemelte a sokszínűség és az elfogadás fontosságát, majd bemutatta az olasz klubon belül működő fogyatékos sportolókat foglalkoztató szakágakat és eredményeiket. A konferencián a Magyar Paralimpiai Bizottság partnerei is felszólaltak a témát érintően: László Richárd, a Toyota Central Europe – Hungary országigazgatója és Virág Lajos, a Sportegyesületek Országos Szövetségének ügyvezető igazgatója is prezentációt tartott szerepükről a fogyatékosok sportmozgalmában. Az előadását követően különleges meglepetéssel készültek Ekler Luca paralimpiai bajnok atléta számára: konferencián személyesen vehette át új gépjárműve kulcsát, amellyel a vállalat támogatni kívánja a parasportoló felkészülését a párizsi paralimpiára.

A sportegyesületek szerepét érintően kerekasztal-beszélgetés keretein belül folytattak eszmecserét a sportvezetők, az egyesületek képviselői, valamint az országos nap olimpikon és paralimpikon nagykövetei. A konferencia végén Gabriella Bascelli az „Every day para day!”, vagyis a „Legyen minden nap a parasport napja” szlogent javasolta a nap „mottójának”, amellyel beszélgetőtársai és a közönség is mélyen egyetértett. Az évről-évre egyre több érdeklődőt megmozgató Magyar Parasport Napja idei fejlődése a konferencián is jól látható volt, hiszen személyesen nagyjából száz, míg online több, mint kétszáz néző követte figyelemmel a nemzetközileg is meghirdetett eseményt, amelyre több nemzetközi paralimpiai szervezet képviselője is csatlakozott.

Ekler Luca kifejezetten sűrű napot élhetett át, hiszen Magyar Parasport Napja alkalmából a Shell Hungary zRt. – mint a Budapesti Olimpiai Mozgalom által létrehozott BOM a Magyar Sportért Alapítvány támogatója – 2024-ben a paralimpiai, világ- és Európa-bajnok atlétát választotta egyéni támogatottjának. A hírről a BOM adott tájékoztatást.