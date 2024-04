Suhajda Szilárd felesége: Nem szeretném, hogy a férjem testét lehozzák az Everestről

Ritka, hogy holttesteket hozzanak le a Himalájából, Suhajda Szilárd felesége pedig nem is szeretné, ha ez valaha megtörténne férje földi maradványaival. A hegymászó házastársa több okot is megemlített, amiért erről nem lehet szó.

Suhajda Szilárd tavaly május 23-án adott utoljára életjelet magáról, amikor elindult, hogy megmássza a Mount Everest 8848 méteres csúcsát. Amikor biztossá vált a tragédia, egy egész ország gyászolta. A felesége, Legindi Tímea többször is hangsúlyozta, hogy nem szeretné, ha Szilárd holttestét lehoznák a hegyről, és most újra aktuálissá vált a kijelentése.

A Blikk információi szerint a nepáli hatóságok közölték, hogy serpák kelnek útra a hegy megtisztításáért – a nepáli hadsereg 18 katonájának segítségével –, összeszedik az expedíciókon hegyen hagyott szemetet, és állítólag az is szerepel feladataik között, hogy lehozzák öt olyan alpinista testét, akik ott lelték halálukat. Idén 10 tonnányi szeméttől szeretnék megszabadítani a hegyet, 2019 óta pedig mintegy 110 tonna hulladékot hoztak le a Himalájából. Szárnyra kapott a hír, miszerint Suhajda Szilárd testét is lehozhatják, felesége azonban újfent megerősítette: erről nincs és nem is lehet szó.

Nem szeretném, hogy Szilárd testét lehozzák az Everestről, ez az én személyes elhatározásom és döntésem. Több ok is áll emögött. Egyrészt a keresés során nem találták meg a testét. Másrészt egy ilyen kutatóexpedíció nagyon nehéz, akik megpróbálkoznának vele, önmagukat is veszélybe sodorhatják

– mondta el Legindi Tímea.

Csak extrém esetekben hozzák le a holttesteket

Ő úgy tudja, ritkán fordul elő, hogy egy-egy hegymászó holttestét a családtagok megpróbálják lehozatni. Mint említette, volt ugyan, hogy egy amerikai mászó családjának egy hagyatéki ügy miatt kellett ilyen expedíciót indítania, azonban, ha nem áll ilyen ok vagy vallási meggyőződés a küldetés mögött, akkor szerinte felesleges bolygatni az ott elhunyt testét.

Ráadásul, mint rávilágított, a küldetés emberfelettinek és nagyon veszélyesnek számít. Példaként felhozta, hogy korábban a Broad Peak (8051 méter) csúcs első magassági táborából – ez az alaptábor fölött elhelyezkedő első tábor – egy magatehetetlen hegymászó mentése – akiért több mint egytucatnyian indultak el – csaknem egy napba telt, ennyi idő alatt sikerült visszavinni az alaptáborba. És ez még nem is a csúcsrégióban történt.

Suhajda Szilárd özvegye a közelmúltban először adott interjút, Csisztu Zsuzsa podcastjében beszélt arról, hogy önmagát továbbra sem Suhajda Szilárd özvegyének, hanem feleségének tartja, továbbá arról is beszélt, hogy miért hallgatott az utóbbi hónapokban.

Suhajda Szilárd 2023 tavaszán kísérelt meg csúcstámadást a Mount Everesten, ahonnan végül nem tért vissza, és a keresők sem találtak rá. Özvegye korábban közölte, hogy ápolni fogják emlékét, többek közt naptárat készítenek, és akár könyvet is kiadhatnak majd a hegymászó írásaiból, naplóbejegyzéseiből.